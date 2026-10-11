單車節移師西九起步 首經中九龍繞道 李慧詩盼更多新路線

由旅發局舉辦的香港單車節今日(11日)舉行，今年活動的起點與終點移師至西九文化區博物館道，56公里組賽事率先在清晨5時15分展開，一眾選手途經「五隧三橋」，即長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋，以及首次對單車活動開放、連接油麻地與啟德的中九龍繞道。

大批選手凌晨4時多陸續到達起點，包括奧運獎牌得主李慧詩、已退役的三項鐵人運動員李致和等。有車手形容對新賽道十分期待。李慧詩表示，亞運提升社會對單車項目的關注，加上單車節等活動，留意到越來越多人接觸單車項目，期望日後有更多類似活動，推動本地體育發展。她又指，今年的新路線很特別，平日較少會踩單車到西九文化區，期望大會日後可以研究更多新路線。

參與的新鴻基地產執行董事郭基煇表示，今年有逾4,000人參與56公里賽事，氣氛很好，而大會今年將項目起點和終點移師西九文化區，是因為西九是一個結合藝術文化、商業及體育的地方，是有獨特元素的香港新地標，期望為旅客帶來全新的體驗，今次活動亦體現本港體育和旅遊結合的特色。

今年增設「世界大學盃」非競賽項目，邀請本地、內地及海外「世界百強」的大學生車手於「56公里組」同場切磋。而「32公里組」則沿用「兩隧兩橋」路線，穿梭長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋。