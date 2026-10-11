香港單車節｜逾6千人參與 車手：中九龍繞道斜路具挑戰性

年度盛事香港單車節於今日（11日）舉行，吸引超過6,000人參與。今屆賽事的起點與終點均設於西九文化區。56公里組別於凌晨5時許率先出發，途經中九龍繞道全新路段。有車手在賽後表示，中九龍繞道因斜路較多而極具挑戰性，但整體活動氣氛依然十分熱鬧。此外，同場亦設有嘉年華活動，讓無論是專業車手還是業餘參加者、男女老幼都能盡情感受單車運動的樂趣。

今屆賽事起點及終點均設於至西九文化區，其中56公里組別於清晨5時許率先出發，路線首次推出為「五隧三橋」，並首度新增中九龍繞道路段；32公里組別則繼續「兩隧兩橋」路線。一眾參加者清晨4時許已抵達起點，包括奧運獎牌得主李慧詩，並由旅發局主席林建岳等主持起步儀式。此外，睽違三年的「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」亦重磅回歸，吸引來自11個國家及地區共17支勁旅同場角逐。