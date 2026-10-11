香港單車節｜逾6千人參與 車手：中九龍繞道斜路具挑戰性

年度盛事香港單車節於今日（11日）舉行，吸引超過6,000人參與。今屆賽事的起點與終點均設於西九文化區。56公里組別於凌晨5時許率先出發，途經中九龍繞道全新路段。有車手在賽後表示，中九龍繞道因斜路較多而極具挑戰性，但整體活動氣氛依然十分熱鬧。此外，同場亦設有嘉年華活動，讓無論是專業車手還是業餘參加者、男女老幼都能盡情感受單車運動的樂趣。
今屆賽事起點及終點均設於至西九文化區，其中56公里組別於清晨5時許率先出發，路線首次推出為「五隧三橋」，並首度新增中九龍繞道路段；32公里組別則繼續「兩隧兩橋」路線。一眾參加者清晨4時許已抵達起點，包括奧運獎牌得主李慧詩，並由旅發局主席林建岳等主持起步儀式。此外，睽違三年的「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」亦重磅回歸，吸引來自11個國家及地區共17支勁旅同場角逐。
56公里組首經中九龍繞道 斜路增難度
對於新增的中九龍繞道路段，不少車手坦言頗具考驗。第三度參賽的56公里組車手鄧先生指出，新路段「落又斜、上又斜」，增加了挑戰性，並指沿途有車手跌倒，導致臉部受傷。他亦反映，由於56公里與32公里組別出發時間相近，兩組車手匯合後導致賽道相當擠迫，車距過近，期望主辦方日後能優化起步安排與人流管制。不過他強調賽事氣氛依然熱烈，明年定會再次報名參加。
首度參與公路賽事的32公里組車手林先生與葉先生則直言，對於能在大橋上馳騁感到興奮。林先生透露，平時多在將軍澳單車徑練習，今次終能在昂船洲大橋及汀九橋踩單車，「平時只揸車經過，今次可以自己踩，景色好靚！」兩人均表示賽後仍意猶未盡，計劃明年挑戰56公里組別。
廣州車手結伴來港 坦言彎多斜陡
賽事吸引了不同國家與地區車手專程來港參與。來自廣州的黃小姐與5名友人專程來港參賽，她直言香港路段彎多斜陡，比廣州路段更具挑戰性，「大家踩太快，睇多兩眼景色都跟唔上！」她透露賽後會到茶餐廳品嘗美食並遊覽打卡，計劃明年再來香港參賽。
西九草坪設嘉年華 市民讚氣氛勝往年
除了緊張刺激的賽事外，西九文化區大草坪舉辦「單車節嘉年華」亦同樣熱鬧。場內設有美食角、匹克球等運動互動體驗區，以及專為小朋友而設的單車試玩和臉彩繪畫等活動，吸引大批市民一家大小到場同樂。市民何太表示，雖然今年未有參賽，但特意帶同兒子前來體驗，大讚今屆嘉年華項目較往年更豐富多元，氣氛比以往熱鬧。