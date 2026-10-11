新皇崗口岸｜港深政府舉行開通儀式 李家超：口岸開通具三大意義

深圳市人民政府口岸辦公室口岸一處處長薛華明表示，預計口岸開通初期會有大量旅客前來「打卡」、參觀及體驗通關，兩地口岸部門會協調做好高峰客流的應急準備。他又說，已採取相關分流管控措施，確保旅客在通關過程有更好體驗。他又指暫未能確定客流量，若按照口岸通關流量，預計初期會達到10萬至20萬人次，長遠會超過30萬。他說，已增派人手並加強口岸安保力量，確保開通初期能夠安全順暢。

皇崗口岸開通對接國家發展戰略

李家超致辭時表示，皇崗口岸開通有三大重要意義，包括體現落實國家規劃、實踐制度創新及促進跨境流動。他指，香港特區上月公布第一個「五年規劃」，主動對接國家「十五五」規劃，更好融入及服務國家發展大局，當中提出要促進跨境人員往來，提升口岸通關效能；重建後的皇崗口岸開通，是香港對接國家發展戰略、深度參與大灣區建設的具體行動。

李家超亦指，口岸實施一地兩檢，是港深首個採用創新「合作查驗、一次放行」通關模式的陸路口岸，旅客使用自助通道，只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份，就可完成兩地出入境手續。他說，新模式將大幅提升通關體驗及效率，車輛通關時間將由約10分鐘，縮短至少於2分鐘；旅客整體通關時間由原來30分鐘，縮短至約5分鐘。