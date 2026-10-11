陳茂波：新皇崗口岸便利往返港深市民 APEC落戶香港反映金融中心地位

新皇崗口岸明早正式開通。財政司長陳茂波今日(11日)在網誌表示，新口岸是全球單體建築最大的陸路口岸，設計每日處理旅客20萬人次，是舊口岸設計處理量的五倍。在「合作查驗、一次放行」模式下，完成兩地出入境手續將只約需5分鐘，較原先舊口岸需約30分鐘大幅縮短，並維持24小時通關。對經常往返港深兩地的市民、商務人士和旅客來說，十分便利。

陳茂波表示，硬件上的「內聯」正在加密，「外通」方面也有盛事呼應。再過一個多星期，亞太經合組織(APEC)財政部長會將首次在香港舉行，來自區內各經濟體的財長和代表將聚首香港，探討如何透過財政政策和金融服務，加強區域經濟聯繫。他指，財長會落戶香港舉行，突顯國家對香港的厚愛，也反映著香港是區內重要國際金融中心的地位。

他續指，今年是「APEC中國年」，主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並以「開放、創新、合作」為三大優先領域。財長會聚焦四項重點：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作。這四項重點都是香港的優勢所在，也是香港能夠積極貢獻的範疇。