餐飲集團與裝修公司涉金錢糾紛 收逾30封恐嚇信 3男女被捕

一個餐飲集團近日先後接獲逾30封不明恐嚇信件，信件內載有骷髏骨頭圖案紙張，以及一些不明白色粉末。警方經追查後，發現案件源於一間本地餐飲集團與一間裝修公司的金錢糾紛，涉款逾百萬。警方其後鎖定一間涉案的裝修公司，拘捕兩名男負責人和一名女職員，涉嫌「刑事恐嚇」。

油尖警區刑事支援隊第一隊督察吳子筠稱，本月6日，警方接獲一名餐飲集團職員和一名保安，表示餐飲集團旗下位於尖沙咀的餐廳分店和辦公室，分別收到一封恐嚇信件。信入面有一張A4紙，印有骷髏骨頭圖案，以及「有毒」字眼，並載住一些不明白色粉末。經爆炸品處理課人員檢驗後，未偵測到粉末有任何化學、生物或輻射物質，亦沒有爆炸危險，並且初步相信涉案白色粉末只是麵粉。

案件疑涉裝修金錢糾紛 涉案超過100萬元

在本月7日和8日，警方再接獲多名市民報案，包括餐飲集團旗下位於將軍澳餐廳分店附近的屋苑居民和商店職員，以及一名涉事餐廳合夥人，全部報稱收到同類型恐嚇信件，並報警求助。經過爆炸品處理課人員檢驗，其他信件裏面的白色粉末亦都確認為麵粉。

警方經調查後，發現涉事餐飲集團與一間裝修公司有金錢糾紛，並發現這些恐嚇信件是由一間位於觀塘的裝修公司負責人負責策劃的非法收數活動。本月9日，警方在其辦公室埋伏，並成功拘捕兩名男負責人及一名女職員，年齡介乎45至65歲。警方在公司檢獲與案有關證物，當中包括涉案郵票、信封、影印機以及電腦。被檢取的信件會作進一步法證檢驗，3人暫時獲准保釋。