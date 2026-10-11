讚賞港人在地鐵車廂一文明行為 港漂：慢慢喜歡上的小細節 內地網民認同

香港人多擠迫，不少打工仔都見識過繁忙時間地鐵「人貼人」的景象。不過，有港漂就發現香港地鐵一個有意思的現象，就是地鐵車廂不管多擁擠，都能夠保持安靜，令他感到十分意外。該名港漂直言，香港人好像已形成一套很默契的公共交通規則，不管城市多熱鬧吵雜，但只要走進地鐵車廂，「大家好像自動切換了一個模式」。

該名港漂日前在小紅書發文，題為「香港地鐵最讓我意外的，不是擠，而是安靜」。他在文中提到，香港地鐵一個車廂塞得滿滿的，甚至已經肩膀挨着肩膀，「但你仔細聽──好像沒什麼人在說話」。他觀察到，車廂內「沒有人大聲打電話」、「很少有人外放視頻」，就連「 聊天的人也會下意識把聲音壓低」。他形容，這種感覺「挺奇妙」，即使身體距離很近，「但每個人都在努力給別人留一點私人空間」。

該名港漂又指，香港其實非常熱鬧，甚至有點嘈雜，但只要一走進地鐵，大家好像自動切換了一個模式。他直言，這也可能是他來港香港以後，慢慢開始喜歡上的一個小細節。