將軍澳住宅變電騙中心 冒客服詐騙 24歲男被捕

將軍澳一名24歲男子，涉嫌利用俗稱「貓池」的電話卡數據機進行各類型的電話騙案，並騙取一名受害人超過10萬元。警方日前在將軍澳一個住宅單位將涉案男子拘捕，他涉嫌「欺詐」，現正被扣留調查。警方相信，涉案數據中心已經運作超過一個星期，打出超過2.3萬個詐騙電話。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組人員經情報分析及深入調查顯示，被捕人以公司名義向電訊商申請大量電話卡，而該批新註冊的電話卡號碼，與近日假冒客服的電話騙案有關。有關犯罪集團假扮某些網購平台的客服人員，向受害人訛稱他們早前購買的貨品有瑕疵，需要辦理退款手續。其後，騙徒會以不同藉口，例如要收取保證金、手續費，或是受害人的賬戶即將被扣除高額年費等，要求受害人將款項轉賬至指定銀行戶口。 警方相信成功瓦解一個詐騙電話中心

警方於本月9日突擊搜查一個在將軍澳區、由被捕人用作詐騙電話操作中心的住宅單位。行動中，警方檢獲多張電話卡、一部俗稱「貓池」的電話卡數據機、4部手提電話、一部平板電腦和一部電腦。警方表示，是次行動成功瓦解一個詐騙電話中心。

警方提醒市民，如收到任何來歷不明或懷疑客戶服務來電，切勿致電該熱線；輸入戶口資料和密碼等敏感資料時亦需加陪小心。如有疑問，可直接聯絡相關機構確認，亦可透過「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑超連結和網址作風險評估及事實查證，以及致電警方防騙易熱線18222求助。