香港單車節｜汀九橋賽段無故取消 　單車總會：為傷者開通緊急通道　移動雪糕筒致領航車誤判

由旅發局主辦的香港單車節今日(11日)早上舉行，吸引超過6,000人參與。不過，有參與「32公里組」的參賽者表示，汀九橋賽段在未獲大會通知下被取消。此外，終點路段亦出現「塞車」情況，導致參賽者被逼要推車回到终點，批評單車節成「推車節」。

為傷者開通緊急通道移動雪糕筒

就32公里組別未按原定路線經汀九橋路段，並導致部份路段一度出現短暫樽頸情況，負責路線領航的中國香港單車總會表示，於上午7時至7時15分期間，有兩名參加56公里組活動的單車手在前往汀九橋路段時發生意外受傷；為讓傷者獲得即時救治，現場工作人員需臨時移動置於往南灣隧道入口的雪糕筒，以開通緊急通道，讓救護車盡快進入現場。