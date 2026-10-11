香港單車節｜汀九橋賽段無故取消 　單車總會：為傷者開通緊急通道　移動雪糕筒致領航車誤判

由旅發局主辦的香港單車節今日(11日)早上舉行，吸引超過6,000人參與。不過，有參與「32公里組」的參賽者表示，汀九橋賽段在未獲大會通知下被取消。此外，終點路段亦出現「塞車」情況，導致參賽者被逼要推車回到终點，批評單車節成「推車節」。
為傷者開通緊急通道移動雪糕筒
就32公里組別未按原定路線經汀九橋路段，並導致部份路段一度出現短暫樽頸情況，負責路線領航的中國香港單車總會表示，於上午7時至7時15分期間，有兩名參加56公里組活動的單車手在前往汀九橋路段時發生意外受傷；為讓傷者獲得即時救治，現場工作人員需臨時移動置於往南灣隧道入口的雪糕筒，以開通緊急通道，讓救護車盡快進入現場。
然而，由於雪糕筒位置有所調整，32公里組別的總會領航車誤判單車前往汀九橋的路線已作改動，未有按原定路線轉入汀九橋，改為直行駛往南灣隧道方向。現場為下斜路段，車速較高，為確保安全，緊隨的所有參加者亦只能跟隨前往南灣隧道。
總會表示，為是次因領航車誤判而導致32公里組別參加者未能按原定路線經汀九橋，錯失標誌性賽道體驗，並帶來短暫的路段堵塞，帶來的失望與不便，致以最誠摯的歉意。
香港單車節的「32公里組」原定途經長青隧道、汀九橋、南灣隧道及昂船洲大橋。惟有參賽者在社交平台反映，「终點前的推車節，無啦啦冇咗條汀九橋」；亦有參者賽指其智能手錶顯示只行駛了26公里。
此外，終點路段亦出現「塞車」情況，大批參賽者需要推車步行至終點，有參賽者在社交平台發文，直言「臨到終點前你叫我落車推」。