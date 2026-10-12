重組疫苗 長效應對流感

天氣轉涼，流感威脅增加，高危人士包括長者及慢性疾病患者，除本身感染風險較高外，感染後出現併發症的機率也增加，需要接種疫苗作為保護。現時夏季與冬季流感高峰期重疊，高危患者可考慮選擇重組流感疫苗，得到更長的保護效力。 據衛生防護中心資料，截至今年10月7日，本港770宗嚴重流感個案中，629宗為65歲或以上長者，佔總數超過八成；重症長者中，超過77%亦即487名死亡。而因流感成亡的成年個案，多達87%患有慢性疾病，反映重症長者及慢性疾病患者的死亡風險甚高。

引致慢性疾病惡化 香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，感染流感會引致身體出現短暫炎症，而且不只影響呼吸系統，「心血管病、糖尿病、腎病等，都可能因而出現相關併發症，如心肌梗塞、心臟衰竭、糖尿病酮酸中毒、急性腎損傷等，於流感病徵開始出現的2至3天風險最高。」

歐美3項自身對照疾病例系列研究亦指出，確診流感後發生心肌梗塞的與中風險的風險，分別會提升6至17倍與8至10倍不等。至於糖尿病及癌症患者感染流感後，住院期間死亡風險亦分別增加31至92倍及10倍。而接種流感疫苗的效用，瑞典一項跨國臨床隨機對照研究顯示，心肌梗塞或高風險冠心病患者接種後，一年內死亡、再次心肌梗塞或支架內血栓的相對風險降低約28%。香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，不希望心臟病發或中風，接種流感疫苗都有幫助。

3種流感疫苗 目前本港已註冊流感疫苗有3種，包括傳統滅活疫苗、噴鼻式減活疫苗，以及重組流感疫苗，均為三價(2種甲型加1種乙型)疫苗。蘇曜華指出，重組疫苗透過基因工程培養病毒抗原蛋白，再從中提取純蛋白抗原作疫苗，「因過程沒有利用雞蛋作培植，可避免基因突變問題；而且疫苗抗原量比傳統疫苗高3倍，有效激發人體產生免疫抗體，也毋須擔心雞蛋過敏。」同時，相比傳統流感疫苗效力只有約6個月，重組疫苗能維持約1年時間，無論流感高峰期如何變化，也足以應對。「建議政府可引入更多重組流感疫苗，惠及更多高風險人士，減醫療系統負荷，並確保各種疫苗供應充足。」

具成本效益 重組流感疫苗的真實世界數據顯示，相對傳統疫苗，可提升31%保護力、45%克服抗原漂移能力及減低31%流感相關住院率。香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩(Professor Benjamin Cowling)認為以重組疫苗代替傳統疫苗具成本效益，若50歲以上群組接種重組流感疫苗，取代傳統滅活疫苗，預計每年可減少13,322宗流感個案、2,372宗門診求診及830宗住院，以及減少17宗死亡個案。「雖然每劑額外藥費約54.6港元，卻可以顯著減少醫療開支及生產力的損失，能夠為最多人換取最大的健康效益。」