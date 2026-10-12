疑與餐飲集團發生工程費糾紛 裝修公司3人涉寄「有毒」粉末信被捕

多名市民上周不約而同收到附有骷髏骨頭圖案、印有「有毒」字樣，以及夾附不明白色粉末的恐嚇信件，於是報警。警方經檢驗後證實信件內的白色粉末為麵粉，並相信事件與一間裝修公司和本港一餐飲集團發生工程費糾紛有關。警方上周五採取行動，拘捕3男女，涉嫌刑事恐嚇，目前獲准保釋候查。

油尖警區刑事調查總督察李祈晉表示，10月6至8日先後接獲多名市民報案，指收到不明的恐嚇信件，內含不明的白色粉末，信件總數超過30封。最先於10月6日接報，一名餐飲集團職員及一名保安稱，集團旗下位於尖沙咀的餐廳分店及辦公室收到有粉末的恐嚇信。警方爆炸品處理課人員曾到場檢驗，確認信件內粉末不含化學、生物或輻射物質，亦沒有爆炸危險，初步相信只是麵粉。

其後於10月7及8日，再有多名市民報案，包括涉事餐廳附近屋苑居民、商店職員及餐廳合夥人，均收到同類信件並報警。警方經檢驗後，其餘信件內的白色粉末同樣證實為麵粉。