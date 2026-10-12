政府擬修訂建築物條例 大律師公會支持 倡公開授權書資料增透明度

大埔宏福苑火災後，政府擬修訂《建築物管理條例》，加強規管業主立案法團及降低圍標風險。香港大律師公會主席毛樂禮出席電視台節目時表示，支持修例的整體方向，包括限制每人持有的授權票數目，但認為只授權親屬或同一屋苑其他業主「未必有效」，更可能過度影響業權。他建議透過提高透明度加強監察，例如在會議舉行前公開授權書資料，讓業主知悉哪些單位授權予哪些人士作代表。他又提到，長遠可研究設立中央網上投票平台，方便業主參與投票。

對於提高大型維修工程的親身投票比例，但有意見擔心門檻過高導致達不到法定出席人數，大律師公會認為未必會經常造成流會情況，建議必要時土地審裁處可介入。 另外，政府建議在法團拒絕依規召開會議等指定情況下，加強介入法團事務的權力，並設立上訴委員會處理有業主反對政府決定的個案。毛樂禮表示，現時未見當局詳細說明上訴委員會的組成方式及權力範圍，亦關注委員會與土地審裁處的職能分工，以及委員會決定是否可接受司法覆核。

大律師公會提交的意見書中表示，公會支持限制個別人士可持有的授權書數目、提高大型維修工程採購的出席及投票門檻，以及擴大利益申報要求。公會亦建議，若法團因未達法定門檻而未能就涉及遵從安全或法定命令的事項作出決定，應容許受影響業主向土地審裁處申請指示。