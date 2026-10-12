7歲以上學童93%現脊骨問題 62%同時現3項體態異常

手機、平板電腦等智能產品近年成為不少家長安撫子女的「電子奶嘴」，卻也為下一代的脊骨健康埋下隱患。有調查發現，有7歲或以上學童，有九成出現脊骨問題，當中逾六成同時出現寒背、頭部前傾及高低膊等3項或以上體態問題。調查組織呼籲政府、學校及家庭及早介入，正視屏幕濫用帶來的脊骨危機。

兒童脊科基金公布2024至2026年9月期間為全港13,176名18歲以下學童進行免費脊骨體態檢查及生活習慣調查結果。數據顯示，整體學童出現脊骨體態問題的比率已連續三年高達八成以上。