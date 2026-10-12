7歲以上學童93%現脊骨問題 62%同時現3項體態異常

手機、平板電腦等智能產品近年成為不少家長安撫子女的「電子奶嘴」，卻也為下一代的脊骨健康埋下隱患。有調查發現，有7歲或以上學童，有九成出現脊骨問題，當中逾六成同時出現寒背、頭部前傾及高低膊等3項或以上體態問題。調查組織呼籲政府、學校及家庭及早介入，正視屏幕濫用帶來的脊骨危機。
兒童脊科基金公布2024至2026年9月期間為全港13,176名18歲以下學童進行免費脊骨體態檢查及生活習慣調查結果。數據顯示，整體學童出現脊骨體態問題的比率已連續三年高達八成以上。
其中，7歲或以上學童成為體態惡化的重災區。按2026年數據分析，7歲或以上學童有93.4%出現脊骨體態問題，只有6.6%完全沒有相關問題；反觀1至6歲幼兒，沒有體態問題的比例介乎14.3%至24.8%。此外，7歲或以上學童中，有62.6%同時出現3項或以上脊骨體態問題。基金認為情況反映過度依賴電子產品對學童脊骨健康的影響。
寒背連續3年為最常見情況
各類體態問題中，寒背連續3年為最常見情況，比率一直維持在五成以上，今年有56.94%學童出現寒背，而7歲或以上學童的比率更超過六成。俗稱「烏龜頸」的頭部前傾情況亦相當普遍，今年整體比率達49.67%，其中7歲或以上學童達67.8%，明顯高於1至6歲幼兒的37.9%。此外，懷疑有脊骨側彎的學童比例增至約四成，7歲或以上學童更高達56.3%，較幼兒組的30.1%顯著為高。
基金亦發現，7歲或以上學童每日使用電子產品超過兩小時的比例逾兩成。重度依賴電子產品不僅增加「烏龜頸」風險，亦可能與睡眠障礙及扁平足問題相關。基金註冊脊醫彭鈞健指出，足脊互為影響，扁平足與脊骨問題兩者密不可分。長期低頭看電子螢幕，引致頭部前傾及骨盆前傾/傾斜。骨盆作為脊骨的基石一旦歪斜，就會通過下肢傳導鏈壓力導致足弓塌陷，形成扁平足。
基金建議政府將脊骨檢查年齡由現時約10歲提前至6歲，推動公眾建立「屏幕平視、每30分鐘動態轉換姿勢」習慣；學校則可參與護脊校園計劃及引入AI護脊監測技術；家長則應避免2歲或以下幼童接觸電子產品，並建立使用電子產品30分鐘後進行30分鐘戶外活動或伸展運動的習慣，以減低「電子奶嘴後遺症」對兒童脊骨健康的影響。