新皇崗口岸今起通關 深方料初期單日迎5萬人次

新皇崗口岸今早6時半正式啟用，口岸營運初期料單日有約5萬人次過關，未來會逐步提高至逾30萬人次。深圳當局表示，新口採用「合作查驗、一次放行」的操作模式，期待新口岸帶動人流，推動皇崗片區發展。香港特區行政長官李家超亦指，口岸開通標誌粵港澳大灣區互聯互通邁向新台階，感謝中央的大力支持，以及粵深兩地政府與工程團隊的緊密合作。 港深兩地昨早上在新皇崗口岸深圳方口岸區舉行開通儀式，深港兩地官員均有出席。香港特別行政區行政長官李家超和廣東省人大常委會主任黃楚平主禮，出席典禮還包括廣東省委常委、深圳市委書記靳磊、中聯辦副主任羅永綱、深圳市委副書記、深圳市市長李運，以及香港特別行政區政務司長陳國基和財政司長陳茂波。

深港兩地已做好全方位準備 深圳市口岸辦口岸一處處長薛華明於開通儀式前接受傳媒訪問表示，皇崗口岸啟用初期，估計人流約日均5萬，之後可增至10萬至20萬，長遠可處理30萬人次。考慮到口岸開通初期預期會有大批前來「打卡」及參觀的旅客，深港兩地已做好全方位準備，各查驗單位與港方已備足人手及加強警力維持秩序。同時，兩地政府已制定應急預案並設置分流管控措施，全力保障旅客能有順暢舒適的過關體驗。 薛華明指，口岸將由昔日「兩地兩檢」的管制站，演變至採用「合作查驗、一次放行」的操作模式；他強調，口岸是首個一證通行過關模式試點，未來可能成其他深港口岸模式。另外，因應深圳將於11月舉行2026年亞太經合組織(APEC)會議，新口岸周邊已有APEC花壇、電子屏幕等，營造峰會氛圍，並設有遊客中心提供資訊和翻譯服務。

李家超：推動大灣區深度融合 李家超致辭時指出，新皇崗口岸啟用具有三重重要意義，不僅落實了國家「十五五」規劃中深化區域融合與協同發展的目標，透過加快大灣區基建對接及深化通關模式改革來提升通關便利度，全力支持香港融入國家發展大局，亦展現了港深兩地在基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」及人民「心聯通」上的生動實踐。隨著香港及深圳的交通聯繫進一步加強，兩地人流、物流、資金流及信息流將會更高效流動，進一步推動大灣區深度融合。

特區多名官員亦有出席開通儀式。有份出席儀式的保安局長鄧炳強亦補充，相關部門由7月底港方口岸區成立以來，已進行超過100次測試，很有信心口岸啟用時，能夠安全、暢順、有效率，讓市民擁有良好的過關體驗。衛生署長林文健表示，署方已調派充足人手，確保皇崗口岸開通時衛生檢疫工作運作暢順有序，保障市民健康，為國家守好南大門。 另外，財政司長陳茂波在網誌表示，在「合作查驗、一次放行」模式下，完成兩地出入境手續，只約需5分鐘，較原先約30分鐘大幅縮短，並維持24小時通關，對經常往返港深兩地的市民、商務人士和旅客來說十分便利。