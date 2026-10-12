單車節逾6千車手踩破紀錄 開箱中九龍繞道有挑戰 32公里組「意外」失汀九橋

香港旅遊發展局主辦年度盛事香港單車節昨舉行，吸引逾6,000車手參加，參與人數破大會紀錄。今屆賽事起點移師至西九文化區，56公里組別於凌晨5時許率先出發，途經中九龍繞道全新路段。不少參賽者表示，新路段上落斜極具挑戰性，連奧運獎牌得主李慧詩都笑言「有少少辛苦」。有參加者指32公里賽事未能按原定路線踩經汀九橋路段，部分路段出現「大塞車」；中國香港單車總會昨晚發聲明解釋，指因早上一次意外須開通緊急通道，臨時移動標示路線的雪糕筒，致領航車誤判路線已改為直行駛往南灣隧道方向。單車總會就事件令有關組別參加者錯失標誌性賽道體驗及帶來短暫路段堵塞，致以最誠摯的歉意。

攝影：吳康琦

今屆「新鴻基地產香港單車節」三個主要項目，賽事起點及終點均設於至西九文化區博物館道，一眾車手清晨4時許已抵達起點，由旅發局主席林建岳等主持起步儀式。「打頭陣」的非競賽項目56公里組別於清晨5時15分率先出發，橫跨「五隧三橋」，除了穿越長青隧道、青馬大橋、昂船洲大橋等，更首度踩上中九龍繞道，並增設「世界大學盃」，邀請來自本地、內地及海外大學的車手同場切磋。

首經中九龍繞道 李慧詩：少少辛苦 新增中九龍繞道路段，對於不少車手頗具考驗。第3度參賽的奧運獎牌得主、「牛下女車神」李慧詩表示，平日上下班途經該處，能親身踩單車通過感覺「幾爽」，並指出隧道內有長落斜，為車手提供緩衝空間。不過她笑言，「我都係一個已退役的選手，所以有少少辛苦。」她又指，平日較少會踩單車到西九文化區，今次新路線較為特別，沿途亦見到不少香港風光。 同樣第3度參賽的車手鄧先生則認為，新路段「落又斜、上又斜」，甚具挑戰性，並指沿途有車手發生意外，導致臉部受傷。他亦反映，56公里與32公里組別出發時間相近，導致賽道較為擠迫，盼主辦方日後能改善起步安排與人流管制。

有份參賽的新鴻基地產執行董事郭基煇表示，今年有逾4,000人參與56公里賽事，賽事首次經過中九龍繞道，上落斜增加挑戰性，自己花約1.5小時完成賽事。他又指，今年將項目起點和終點移師至西九文化區，結合藝術、文化、商業與運動，冀為旅客帶來耳目一新的獨特體驗。 廣州車手結伴來港參賽 坦言道路彎多路斜 賽事亦吸引不少外地車手慕名而來。來自廣州的黃小姐與5名友人專程來港，首度參與56公里賽事。她直言香港道路彎多路斜，比廣州路段更具難度，「大家踩太快，睇多兩眼景色已跟唔上！」她透露，計劃賽後到茶餐廳品嘗地道美食並打卡留念，更明言明年會再來挑戰。另一非競賽項目32公里組別沿用「二隧二橋」路線。首次參與公路賽事的林先生與葉先生則選擇「小試牛刀」參加32公里組。林先生亦透露，平時多於將軍澳單車徑練習，今次終一嘗在昂船洲大橋及汀九橋踩單車，「平時只揸車經過，今次可以自己踩，景色好靚！」兩人直言意猶未盡，計劃明年挑戰56公里組別。

汀九橋路段突消失 被逼推車返终點 葉先生亦提到，賽事中途大會突然安排車手掉頭，惟未有提及原因，故實際騎行距離略少於原定的32公里；亦32公里項目車手在社交平台表示，未獲通知臨時取消原定汀九橋路段，而終點路段一帶的掉頭位置空間不足，導致車流擠塞，被逼要推車步行至终點。有車手指，大批參加者被迫下車推行返回終點，有人笑指活動由「單車節」變成「推車節」。中國香港單車總會昨晚發聲明解釋，因早上7時許，兩名參與56公里組的單車手在前往汀九橋路段時發生意外受傷，工作人員臨時移動置於往南灣隧道入口的雪糕筒，以開通緊急通道；其後單車總會32公里組別的領航車，誤判前往汀九橋的路線已作改動，改為直行駛往南灣隧道方向。單車總會就事件令有關組別參加者錯失標誌性賽道體驗，及帶來短暫的路段堵塞，對所帶來的失望與不便，致以最誠摯的歉意。

法國車手Paul Magnier於UCI1.1級公路賽奪冠。

另外，睽違3年的「國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽」，今年再度回歸，吸引來自11個國家及地區共17支勁旅，約100位車手參賽，最終由法國車手Paul Magnier奪冠。他賽後表示比賽過程緊湊，雖然尾段稍微逆風，但在團隊領騎下成功衝線，對賽果感到十分滿意。 西九草坪辦嘉年華 市民讚氣氛勝往年 除緊張刺激賽事外，西九文化區藝術公園大草坪舉辦「單車節嘉年華」同樣熱鬧。場內設有美食角、匹克球等互動體驗區，以及專為小朋友而設的單車試玩和創意塗鴉牆等活動，吸引市民一家大小到場同樂。市民何太表示，今年未有參賽，故特意帶兒子前來體驗活動兼為參賽的丈夫打氣，並大讚今屆嘉年華項目較往年更豐富，氣氛格外熱鬧，小朋友亦玩得開心。