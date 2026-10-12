筲箕灣東大街電車出軌剷行人路毀食肆招牌 車長暫停職務 (有片)

筲箕灣東大街一輛電車轉彎期間懷疑失控出軌，近半個車廂衝上行人路並撞向路旁一間地舖，毀爛店舖招牌，現場架空電纜懷疑鬆脫。(筲箕灣西灣河關注組FB)

筲箕灣東大街今日（12日）凌晨一輛電車轉彎期間懷疑失控出軌，近半個車廂衝上行人路並撞向路旁一間地舖，毀爛店舖招牌，現場架空電纜懷疑鬆脫。警方及消防員接報到場處理，事件中無人受傷，吊臂車將電車移回路軌拖走，電車公司派員檢查路軌情況，調查事故原因。電車公司指涉事電車為尾班車，車上沒有乘客，事故中無人受傷，已暫停涉事車長駕駛職務，及聯絡受影響食肆處理後續跟進及賠償安排。

香港電車指一輛東行尾班車電車完成服務後離開筲箕灣總站，駛回西灣河車廠時，至筲箕灣東大街近132號出軌並進入行人路範圍。事發時車上沒有乘客，事故無人受傷。由於涉事電車為尾班車，電車服務未有受影響。經現場路段安全檢查後，架空電纜未受影響，今日首班車起的電車服務維持正常。

凌晨大約一時，電車離開筲箕灣東大街總站駛回西灣河車廠，轉彎期間懷疑失控出軌，越過反方向行車線。現場圖片顯示，電車前方近半個車廂衝上路旁，車身貼近地舖門面，撞毀店舖招牌，附近位置散落雜物。警方封鎖部分路面，消防員檢查車廂、電纜及附近建築物，防範漏電或物件墜下等風險。

已聯絡受影響食肆處理賠償

香港電車已暫停涉事車長駕駛職務，會全力配合相關部門調查事故原因，及已聯絡受影響食肆，在完成調查及評估後，將按既定程序妥善處理後續跟進及賠償安排。

去年11月17日，一輛西行電車駛離筲箕灣總站時，於東輝大廈對開出軌，電車公司指經調查後為路軌有障礙物導致，去年的事故與今次事故的事發位置及現場情況不同，兩者並無關連。