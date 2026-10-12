新皇崗口岸｜今日正式啟用　截至早上8時半5170人次及953車次出入境

新皇崗口岸在早上6時30分正式啟用，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式。政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強早上抵達口岸，視察整體運作情況。陳國基表示，今日整體運作順暢，情況與演練時差不多，在閘口過關時間不到一分鐘，而且市民及遊客都認為口岸指示清楚，但比較大的挑戰在星期六和星期日，會再看清楚周末的情況。他又稱有信心應付接着重陽節的高峰，而當局選擇今日開關是有原因的，因為十一國慶長假期時很多人，相信今日旅客較少，適合讓大家熟習運作。

鄧炳強表示，新口岸由今早6時半至8時半，共有5,170人次出入境，較平日同時段上升超過六成；至於車流方面，出入境車輛有953架次，較平時多約3成。他表示，所有合作查驗自助通道運作正常，旅客基本上不用等候便可以直接過關，至於經聯合一站式車道的車輛，等候時間亦少於5分鐘。當局會繼續密切留意口岸情况，亦會檢視各項服務，為周末長假期人流高峰期準備，務求為市民及所有旅客提供便捷、安全及有效率的通關服務。

深圳市口岸辦口岸一處處長薛華明表示，皇崗口岸開通的第一天，初步客流預計4萬至5萬人次，客流高峰應該在本周末出現。海關、邊檢、口岸運維團隊，包括外圍保障力量已準備就緒，高峰時段會與港方協同做好兩邊的安排，確保通關旅客便捷高效。

市民劉先生接受傳媒訪問表示，新聯檢大樓空間很大，且通關過程順利、速度很快，他認為是目前為止感覺最方便的口岸。他表示，深圳灣過關時也很暢順，不過仍需要步行一段距離；新皇崗口岸則無需這一過程。他期待日後其他口岸也可一次過關。

皇崗口岸開通日，最早一班專營巴士B13號線於凌晨4時45分由小西灣藍灣半島開出。城巴皇崗專線B14號線亦迎來首航，清晨05：40分由啟德簡約公屋，世運道開出，有15名市民清晨到場搭首班車，城巴為到場市民準備「首航證書」及紀念品。