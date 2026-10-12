新皇崗口岸｜八達通聯手九巴推出乘車回贈　登記享高達40元增值額

八達通憑藉廣泛的公共交通支付網絡，一直支援市民及旅客經皇崗、羅湖及落馬洲等主要口岸往來香港與內地的跨境出行。隨著粵港澳大灣區跨境往來日趨頻繁，八達通持續提升跨境出行體驗，透過一站式支付及交通服務，讓香港市民北上旅遊消費、內地旅客南下訪港更輕鬆便捷。為進一步促進大灣區雙向往來，八達通今日宣布推出一系列跨境交通及乘車優惠，配合北上南下用戶的出行需要，讓跨境旅程更暢順、更實惠。
北上出境專享：皇崗口岸九巴乘車回贈
八達通與九巴宣佈，於即日(12日)至11月11日期間推出皇崗口岸乘車回贈推廣。用戶只需於活動網頁登記八達通卡號碼，並以該卡乘搭同一指定九巴路線往返皇崗口岸，累積乘車滿4程，即可獲得高達20元八達通增值額。每位合資格用戶於推廣期內最多可獲兩次回贈，總值高達40元。如同時符合多於兩項回贈資格，系統將根據完成合資格車程的日期及時間，自動發放首兩項回贈。
南下入境專享：一站式出行與消費禮遇
為讓訪港旅客由出發一刻便享受無縫體驗，八達通推出專屬交通獎賞：
入境旅客乘車賞(省3元)：八達通於深圳地鐵指定車站(現包括世界之窗站、崗廈站、車公廟站及皇崗口岸站)設置「八達通乘車特惠站」。旅客拍卡領取優惠後，同日經羅湖或落馬洲站乘搭港鐵前往香港各站，可享3元車費扣減。
旅客八達通 × 觀光城巴專享優惠：由即日起至11月30日，旅客於中環觀光城巴服務站出示指定「旅客八達通－全國通卡」，並以同一張卡購買「城巴全港遊－24小時」觀光通行證，可享64折優惠，票價由280元減至178.2元，並於中環(天星碼頭)總站乘搭H1、H2K及H3線時享優先登車安排。