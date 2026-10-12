新皇崗口岸｜八達通聯手九巴推出乘車回贈　登記享高達40元增值額

八達通憑藉廣泛的公共交通支付網絡，一直支援市民及旅客經皇崗、羅湖及落馬洲等主要口岸往來香港與內地的跨境出行。隨著粵港澳大灣區跨境往來日趨頻繁，八達通持續提升跨境出行體驗，透過一站式支付及交通服務，讓香港市民北上旅遊消費、內地旅客南下訪港更輕鬆便捷。為進一步促進大灣區雙向往來，八達通今日宣布推出一系列跨境交通及乘車優惠，配合北上南下用戶的出行需要，讓跨境旅程更暢順、更實惠。

北上出境專享：皇崗口岸九巴乘車回贈