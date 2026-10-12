網上熱話｜不堪匹克球Pickleball噪音擾民 30樓住戶周日被嘈醒：煩到痴線

匹克球（Pickleball）近年在港冒起，不少名人追捧，場地愈開愈多。不過，亦有市民不滿持續聽到「啪啪」擊球聲不絕於耳，形成長期噪音滋擾，嚴重影響休息及日常生活。近日再有網民於社交平台發文，狠批樓下有人打匹克球噪音擾民，周日被慘嘈醒，苦不堪言。

事主周日(11日)於社交平台發帖，影片可見其居所樓下硬地足球場有一男一女在打匹克球，居於三十多樓位置拍下影片可清楚聽到擊球聲音，他形容樓下「波地」經常有人踢波、打羽毛球，亦有小學在上體育課，但「真係冇一樣會好似pickle ball咁，令人咁煩躁」，他指唯獨匹克球發出的「咚咚聲」穿透力極強，且毫無節奏感，「住三十幾樓都聽得一清二楚，星期日嘈醒晒，想做嘢就嘈到專心唔到，同平時啲巴士、雀仔聲、有人講嘢嘅white noise完全唔同，煩到痴線，每一下都好似咚入你隻耳仔咁。」他指打波人士應體諒附近「周圍都係民居，有少少公德心就去室內場，先玩呢啲噪音運動啦 」。

有人提倡立法禁止戶外玩 帖文引發大批網民熱議，不少人亦留言稱自己亦是苦主，「上次喺個商場餐廳食飯，出面有個場畀人打pickleball， 一路食一路啪啪啪啪聲真係令人好煩躁」、「我樓下有3個室外場，每天都有人教班」、「試過經過一場pickle ball比賽，真係嘈到嘔」、「東張西望都有人投訴過」。亦有人怒斥匹克球「垃圾野被包裝成中產運動，商業味濃到嘔」、「球速慢，冇難度，一上手就個個都係高手。仲要扮勁考教練牌。」有人提倡「應該要立法禁止pickle ball喺戶外玩，要玩一定要室內場」，亦有玩家自言不合適於室外玩，「我自己有玩開pickleball，只係打室內場。好認同樓主所講，香港嘅密度真係唔啱喺室外打，回音大到痴線⋯⋯⋯大家如果想試啲喺室外玩嘅新興運動嘅話，不如都搵啲靜少少嘅嚟玩。你想玩啫，人哋都想靜。」