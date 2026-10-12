蔡天鳳碎屍案｜蔡母看新聞得悉女兒離世　指：個腦空晒，食唔落瞓唔著

28歲模特兒蔡天鳳遭殺害及碎屍案，控方證人、蔡母張燕花指當時是由新聞得悉女兒離世，形容：「個腦都空晒，食唔落瞓唔著」。她承認欠下女兒前夫鄺港智約15萬元，又表示責罵鄺港智之後，對方才願意出售加多利山單位。 張燕花今日繼續接受辯方盤問，承認購物時欠下鄺港智約15萬元。她在庭上指一直以來幫鄺港智買東西都無收錢，但鄺港智卻連15萬元都計較，直斥他無良心。

形容鄺球「垃圾球」 辯方律師指鄺港智從來無暴力對待，及威脅要暴力對待蔡天鳳。張燕花指2022年6月之後就有發生，兩人經常吵架。辯方又指鄺港智從來無反對賣樓，而是他與蔡天鳳一同決定為了孩子而賣樓。辯方引述蔡天鳳在微信訊息中曾以「臭頭子」稱呼鄺球，又指鄺球及鄺港智「相信要來玩嘢㗎喇，這個垃圾球」。張燕花指是向鄺港智揚言「法庭見」，對方才同意賣樓。 張燕花曾表示蔡天鳳向鄺港智提供7,000多萬元在內地做生意，辯方質疑張燕花實際上不知道鄺港智在內地如何經營生意及有否賺錢，張燕花反駁：「我同鄺港智幾乎日日視頻，佢啲新鮮蘿蔔皮唔好再吹，全部錢都係啊女俾佢㗎」。

張燕花今日在庭上逐一羅列身上的物品，今日攜帶的黑色手袋價值約5萬元；雙手的鑽石手鐲約20年前購買，連同項鏈每隻價值二、三十萬元；耳環價值十多萬元。控方指顯示張燕花有能力花費。張燕花表示伯爵腕錶鑲有鑽石及紅寶石，由蔡天鳳贈送。被問到鑽石及紅寶石的真偽時，張燕花則回答：「個女送嘢，真假都收㗎喎⋯⋯」