嘉頓700小學生三文治活動釀混亂　家長推撞扯脫門柄 主辦方：認真檢討

嘉頓為慶祝創立100周年，周日（11日）在灣仔聖公會鄧肇堅中學舉行「最大規模的三文治製作課程」世界紀錄挑戰，活動要求學生在30分鐘內親手製作三文治，邀請全港100間小學、超過700名學生參與。惟活動結束後現場出現混亂，有家長爭先恐後接走子女，場地大門遭破壞，導致門柄脫落。嘉頓回覆傳媒查詢時確認出現混亂及推撞，強調無人受傷，並會檢討日後大型活動的人流管制安排。

「人流管理真係災難級」 多名家長及參加者事後在社交平台帖文批評大會安排混亂，「人流管理真係災難級」。有網民留言指，活動「無分入口出口」，加上超時近一小時，家長在活動結束後趕往接送子女，期間有人拉扯禮堂大門，門柄被扯斷，「完嘅時候其他家長癲到狂推門入去，完全唔理現場指示，連門都爛埋」。另有帖文稱，場地內有人「爆門」，險釀人踩人事件。網上流傳影片顯示，活動完畢後地面滿佈紙巾雜物，不少學生站立於走廊位置等待離開，場面混亂。

嘉頓回覆傳媒查詢時表示，活動結束時現場人數眾多，等候時間較長，部分家長因希望盡快會合子女，期間出現混亂及推撞，並導致會場大門門柄脫落。現場工作人員已即時控制場面，防止情況進一步惡化，事件中並無任何人受傷，面對突發的現場情況，前線團隊已第一時間盡力維持秩序。嘉頓強調，絕無發生網傳的「打架」事件，非常重視今次活動收到的意見，會認真檢討今次經驗，全面審視日後大型活動的入場機制及人流管制。