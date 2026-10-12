新皇崗口岸｜到場體驗市民稱過關流程快捷　有深圳食肆生意額勝預期

新皇崗口岸今日正式投入服務，不少市民特意到場「打卡」體驗全新通關設施。新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，有市民認為過關流程快捷順暢，硬件配套優良，但亦有受訪者建議，連接口岸的公共交通班次可再加密。在深圳方面，新皇崗口岸啟用帶動周邊餐飲及零售業人流，有食肆表示截至中午生意額超出預期，看好未來發展。

從南區出發的張先生與張太太表示，今日專程前來體驗新設施，大讚硬件配套高分，又稱過關新系統極很便利，「連手機都唔使拎」，即場登記合作查驗安排亦順暢。不過，他提到皇崗距離南區車程較長，日後過關仍會考慮交通方便程度。​來自西環的林女士亦對新口岸整體滿意，透露最初擔心新系統效率會慢，但發現現場可即時辦理登記兼完成「刷臉」過關，過程「一次過搞掂」，非常方便，未來會考慮是否把皇崗作為主要過關選擇。

從藍田搭乘直通巴士到達新口岸的阿國，與家人亦大讚過關快捷，直言目前通關體驗「相比以前打蛇餅排隊已經好很多」，並指未來會視乎出行地點靈活選擇關口。​由元朗前來的梁先生指出，新皇崗口岸過關僅需約5至6分鐘，惟目前由元朗出發的巴士班次約20分鐘一班，較前往落馬洲支線管制站自B1線疏落；又指口岸範圍較大，「路途行得遠咗，機器仲未習慣。」內地旅客陳小姐稱，新皇崗口岸令人感覺「很新奇」，旅檢大樓變得高級且空間寬敞，認為新大樓過關安排比前往方便。

看準新口岸商機，在深圳皇崗口岸對面商場開業不久的潮州菜館負責人薛小姐表示，通關首日生意非常理想，生意額比預期多出五至六成，期望在周末及節假日生意能進一步上升，笑言「回本愈快愈好」。​位處同一商場2樓的茶飲店老闆黃小姐則透露，店舖佔據靠近電梯口的地理優勢，且周邊設有美甲及餐飲等多元店鋪，具一定吸引力。不過，她坦言觀察到顧客消費「降級」，加上該處屬住宅區商場而非大型購物中心，期望商場未來能設立更多廣告或指引，協助向旅客推廣。目前，該商場只有少量食肆外，其餘主要都是按摩店、中醫、口腔護理等店舖，部分吉舖暫未有人承租。