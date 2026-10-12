俄羅斯鼠疫｜衞生防護中心：世衞未發現持續傳播證據 加強俄抵港航班旅客監測

就俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州一名實驗室職員早前因「不明原因嚴重肺炎」死亡，本港衞生署衞生防護中心今日（12日）表示，世界衞生組織最新公布，從俄羅斯當局取得的資料顯示，目前未發現與事件相關的持續傳播證據。惟中心為審慎起見，已採取一系列防控措施，並會繼續密切監察事態發展，迅速應變，嚴防輸入個案，保障市民健康。 中心指10月初留意到上述俄羅斯死亡個案的媒體報道後，已即時主動向世衞及俄羅斯衞生當局索取進一步資訊。世衞最新引述俄羅斯當局提供的資料指，伊爾庫茨克州近期沒有錄得鼠疫病例，該名死者的接觸者經化驗後未檢出具高威脅的病原體，亦沒有發現與該病例相關的其他嚴重肺炎病例。

中心引述俄當局表示，死者工作的實驗室沒發生任何生物安全事故，當局亦已在該名死者曾接受治療的醫院實施檢疫措施。根據世衞評估，目前尚未發現與此事件相關的持續傳播證據，但由於該名實驗室人員的病因仍未確定，事件仍存在不確定性。世衞將持續監測事態發展，並會在獲得進一步資訊後評估任何潛在的公共衞生影響。 中心近月沒有接獲從俄羅斯抵港的市民或旅客罹患不明原因肺炎的呈報。根據現有資料，由於沒有證據顯示事件涉及持續傳播，中心評估事件對本港公共衞生構成的即時風險屬於低。為審慎起見，中心已採取一系列防控措施，嚴防輸入個案，包括：

（i） 加強在機場對由俄羅斯抵港的相關航班的旅客進行健康監測，包括安排港口衞生科人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測，並對出現病徵的旅客進行健康評估； （ii）在機場入境區域展出告示及進行語音廣播，並透過航空公司呼籲過去14日內曾到訪俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州的旅客，在抵港時主動向現場的衞生署人員申報，以便進行進一步的健康評估； （iii）相關入境旅客若出現肺炎病徵，經港口衞生科人員評估後，會立即安排將其轉介至公立醫院進行進一步檢測；及

（iv）向香港機場管理局和航空公司提供有關俄羅斯該宗個案的最新情況，並呼籲航空公司提醒機組人員，如發現航班上有乘客出現發燒或病徵時，應嚴格執行既定的防控措施。