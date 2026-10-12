數碼港時任總監等6人涉貪詐騙政府科技資助　准保釋明年1.4再訊

廉政公署今年初搗破一個貪污不法集團，涉嫌藉行賄受賄，造假詐騙數碼轉型支援先導計劃下的政府科技資助。廉署經深入調查後，今早(12日)落案起訴6人，包括一名數碼港時任總監及一名資訊科技公司東主，案件今午在東區裁判法院提訊，各被告無需答辯，案件押後至明年1月4日再訊，期間被告獲准保釋。

被告蘇雅麗(59歲)，數碼港時任創業家總監，被控一項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》；林苑莉(39歲)，Find Solution Ai Limited獨資東主，則被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。林苑莉與其餘四名被告另被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。該4人分別為林苑莉的弟弟林健濠(35歲)，Find Solution公司秘書；以及Find Solution的3名下線推銷商，即李易璘、陳凱進及曾偉平，年齡介乎31至52歲。