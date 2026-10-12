數碼港時任總監等6人涉貪詐騙政府科技資助　准保釋明年1.4再訊

廉政公署今年初搗破一個貪污不法集團，涉嫌藉行賄受賄，造假詐騙數碼轉型支援先導計劃下的政府科技資助。廉署經深入調查後，今早(12日)落案起訴6人，包括一名數碼港時任總監及一名資訊科技公司東主，案件今午在東區裁判法院提訊，各被告無需答辯，案件押後至明年1月4日再訊，期間被告獲准保釋。
被告蘇雅麗(59歲)，數碼港時任創業家總監，被控一項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》；林苑莉(39歲)，Find Solution Ai Limited獨資東主，則被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。林苑莉與其餘四名被告另被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。該4人分別為林苑莉的弟弟林健濠(35歲)，Find Solution公司秘書；以及Find Solution的3名下線推銷商，即李易璘、陳凱進及曾偉平，年齡介乎31至52歲。
數碼港是「數碼轉型計劃」的秘書處，其創業家總監蘇雅麗於2023年10月至2026年1月案發期間，全權負責該計劃秘書處的工作，包括檢閱資助申請文件、發放資助等事宜。計劃資助中小企採用註冊服務供應商的現成數碼科技方案，例如電子支付系統、線上推廣及客戶管理系統以加快數碼轉型步伐。申請資助的中小企須支付數碼科技方案一半費用，每間企業的資助上限為5萬元。Find Solution是該計劃其中一間服務供應商，有聘用下線推銷商向中小企推銷其數碼科技方案。
兩項貪污控罪指數碼港時任創業家總監蘇雅麗涉嫌收受Find Solution東主林苑莉多份禮物，就「數碼轉型計劃」資助申請保持傾向優待Find Solution。涉案禮物包括數張來回香港與泰國及日本的機票，以及數個名牌手袋及一部智能電話。廉署調查發現，蘇雅麗涉嫌收賄以中止調查計劃申請人對Find Solution的投訴，以及加快處理涉及Find Solution的資助申請。
另一項控罪則指，林苑莉、林健濠、李易璘、陳凱進及曾偉平涉嫌串謀詐騙數碼港，訛稱多間合資格的中小企申請了「數碼轉型計劃」的資助，委聘了Find Solution提供服務，並支付了一半服務費用，從而誘使數碼港批准該等申請及向Find Solution支付餘下一半服務費作為資助。廉署調查發現，涉案申請最少400宗，涉及資助共約2,000萬元。