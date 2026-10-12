搭港鐵冇錢可「賒票」？ 乘客簽協議7個工作天內還款

若搭港鐵時因突發事情發現自己身無分文，原來是可以向港鐵「賒票」搭車？近日有乘客在社交平台小紅書發文，分享一份港鐵「繳付車費協議」，指乘客如一時未能支付車費，可先簽署協議乘車，並須於7個工作天內到任何港鐵站客務中心補交車費。

樓主上載該份港鐵「繳付車費協議」，需填上個人資料，居住地點、電話、身份證號碼，搭乘起點和目的地，並列明該程車費，可見他於10月4日下午2時25分由旺角東站入閘前往藍田，車費為12.5元，獲發一張成人單程票出入閘。 網民讚服務貼心 無懼被濫用 協議有一部份列出「承認責任及繳付車費承諾」，確認乘客同意先「借票」後還款，承諾需於七個工作天內，前往任何一個港鐵站的客務中心補交回相關車費。若乘客逾期未能按時付款，港鐵有權採取適當行動執行協議，乘客亦須承擔追討車費所產生的所有費用及開支，包括按彌償基準計算的律師費及相關支出，並向港鐵作出十足補償。

帖文引發網民討論，有人讚這項服務貼心，「唔見銀包或被人偷銀包都可以，賒票方便你返屋企」、「我小時候都試過，那時還不興電子支付，八達通負錢了沒法回家，問職員賒賬。」至於有人擔心「賒票」服務會被濫用問題，有網民指出，若未有按時繳付車費，港鐵會寄律師信追討，「不還錢會上黑名單的」、「一直都可以，不交就通緝（港鐵經民事程序追討或發傳票）上庭交」。