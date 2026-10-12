WTT香港總決賽2026｜孫穎莎張本智和等名將訪港 門票下周二優先開售

乒壇年度壓軸賽事世界乒乓球職業大聯盟（WTT），將於12月9日至13日在啟德體育園啟德體藝館舉行，多位世界級乒乓球名將確定訪港，包括張本智和、張本美和與孫穎莎等。香港代表「黃杜配」黃鎮廷與杜凱琹亦將出戰力爭佳績。門票於下周二（20日）起發售，WTT 會員可優先購票。

頂尖球星雲集 「黃杜配」主場出戰力爭佳續

WTT參賽陣容陸續落實，女子單打將有世界排名第3位的日本球手張本美和，她今季歷史性連續三站奪得WTT賽事冠軍。中國球手孫穎莎、蒯曼及王藝迪亦取得參賽資格。此外，今年兩度奪得WTT Star Contender冠軍的日本球手早田希娜；以及另一位日本新星大藤沙月亦將亮相香港。