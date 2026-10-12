WTT香港總決賽2026｜孫穎莎張本智和等名將訪港 門票下周二優先開售

乒壇年度壓軸賽事世界乒乓球職業大聯盟（WTT），將於12月9日至13日在啟德體育園啟德體藝館舉行，多位世界級乒乓球名將確定訪港，包括張本智和、張本美和與孫穎莎等。香港代表「黃杜配」黃鎮廷與杜凱琹亦將出戰力爭佳績。門票於下周二（20日）起發售，WTT 會員可優先購票。
頂尖球星雲集 「黃杜配」主場出戰力爭佳續
WTT參賽陣容陸續落實，女子單打將有世界排名第3位的日本球手張本美和，她今季歷史性連續三站奪得WTT賽事冠軍。中國球手孫穎莎、蒯曼及王藝迪亦取得參賽資格。此外，今年兩度奪得WTT Star Contender冠軍的日本球手早田希娜；以及另一位日本新星大藤沙月亦將亮相香港。
男子單打競爭同樣激烈。2026 WTT歐洲大滿貫瑞典站冠軍、法國明星球員菲歷斯·勒邦；2026 WTT美國大滿貫冠軍松島輝空，以及WTT 香港總決賽2025衛冕冠軍、來自日本的張本智和均已確定參賽。
混合雙打項目方面，上屆冠軍、韓國組合林仲勳及申裕斌再度來港爭取衛冕；香港代表「黃杜配」黃鎮廷與杜凱琹亦會在主場球迷打氣下力爭佳績。
下周五公開售票
中國香港乒乓總會宣布，WTT會員可於下周二(20日)下午4時優先購票；公開售票則於下周五(23日)下午3時開始。WTT同時宣布，恒生銀行成為「WTT 香港總決賽 2026」呈獻合作夥伴。
中國香港乒乓總會主席余國樑表示，很高興與恒生銀行繼續攜手合作，致力推動社區參與，鼓勵不同年齡層人士參與乒乓球運動。
恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹指，賽事將吸引全球頂尖球手及球迷匯聚香港，彰顯香港作為國際體育盛事之都的地位。她續指，恒生乒乓球學院持續培育年輕人才，支持運動員由社區邁向世界舞台。