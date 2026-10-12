香港秋季電子展明揭幕　港企推低成本AI工具助企業尋最佳方案

市場上充斥著各種追求極致性能的人工智能(AI)產品，惟高成本令中小企業和初創公司卻步。有公司看準中小企對較低成本AI的需求，推出實體人工智能邊緣運算設備，旨在協助各行各業以三位數的低成本，快速構建並落地專屬的AI應用。公司代表指，人工智技術雖然快速，但大多消費者比起性能，更著重AI落地的成本，故認為低成本AI為市場發展方向之一。

各行各業都有嘗試把Ai應用在日常工作中，為讓企業在低成本壓力下安心尋找最合適的AI，香港企業「睿亞極光」推出實體人工智能邊緣運算設備「Arc Lite」，這設備為一個正方形的AI智慧相機，用戶毋須連接互聯網，只需對相機口描需求，內置的AI程式開發工具便會自動在10多分鐘內完成生成所需ai程式碼，並直接部署與運行於設備中。