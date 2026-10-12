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出版：2026-Oct-12 19:45
更新：2026-Oct-12 19:45

香港秋季電子展明揭幕　港企推低成本AI工具助企業尋最佳方案

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香港秋季電子展明揭幕　港企推低成本AI工具助企業尋最佳方案(蘇文傑攝)

市場上充斥著各種追求極致性能的人工智能(AI)產品，惟高成本令中小企業和初創公司卻步。有公司看準中小企對較低成本AI的需求，推出實體人工智能邊緣運算設備，旨在協助各行各業以三位數的低成本，快速構建並落地專屬的AI應用。公司代表指，人工智技術雖然快速，但大多消費者比起性能，更著重AI落地的成本，故認為低成本AI為市場發展方向之一。

各行各業都有嘗試把Ai應用在日常工作中，為讓企業在低成本壓力下安心尋找最合適的AI，香港企業「睿亞極光」推出實體人工智能邊緣運算設備「Arc Lite」，這設備為一個正方形的AI智慧相機，用戶毋須連接互聯網，只需對相機口描需求，內置的AI程式開發工具便會自動在10多分鐘內完成生成所需ai程式碼，並直接部署與運行於設備中。

可應用在不同場景

睿亞極光產品經理Wesley表示，Arc Lite可應用在不同的場景，如通知有郵件送達家門、製造業監測零件裝配與工人動作及提醒視障人士路面情況等。Wesley指，Ai技術日新月異，「追求極致性能僅只發明方向，對客戶而言更看重成本」，而Arc Lite起始成本暫為三位數，相信有助客戶在低成本下測試並找出符合實際需求的Ai方案。

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智慧眼鏡紀錄旅途風景

戶外運動與旅行時，不少人都想把新奇的體驗和美麗的風景紀錄下來，惟騎車或徒步登山時雙手不便操作手機。有公司看準這個痛點，推出智慧眼鏡「L’Atitude 52°N」，不只能進行拍照或錄影，更可結合麥克風與揚聲器，支援英、德、法、西、意等主流語言翻譯和景點介紹等功能。

品牌代表Robin表示，眼鏡配備了隱私指示，當進行拍照或錄影時會亮燈提示；若指示燈被遮擋，系統將自動阻止拍照。他又指，香港兼具國際化都市與郊野步道的旅遊勝地，相信這類智慧眼鏡在未來可展現出極高的應用潛力。

貿發局兩電子展開鑼

Arc Lite和L’Atitude 52°N將在由香港貿發局主辦的香港秋季電子產品展中展出。展覽明日與國際電子組件及生產技術展正式揭幕，一連4日在會展舉行，滙聚來自15個國家和地區、超過3200家參展商；今年亦新增「未來產業館」，聚焦五大前沿領域，展示未來產業發展的新趨勢。

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