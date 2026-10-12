陳智思：2027/28年度是分水嶺 西九文化區邁向營運收成期

西九文化區2025/26 年度的基本營運赤字為9.98 億港元，按年增三成。西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，2027/28年度將會是一個分水嶺，西九文化區發展將進入新階段，逐步邁向營運收成期。他指，文化設施出現赤字是正常的事，最重要是西九已經逐步建立一個可以創造收入的能力，特別是門票和贊助收入分別上升超過三成，零售收入亦都按年增加超過一倍。

陳智思今日(12日)在民政及文化體育事務委員會會議上表示，西九演藝中心、藝術廣場大樓和西九海濱長廊的延展部分將相繼落成，西九營運狀況於2027/28年度將會有很大變化；屆時西九文化區的挑戰不再是現金流問題，而是如何將西九核心業務的強勁增長基礎，在毋需政府注資的前提下，用好西九各種硬件和軟件優勢創造收入。