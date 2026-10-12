陳智思：2027/28年度是分水嶺 西九文化區邁向營運收成期

西九文化區2025/26 年度的基本營運赤字為9.98 億港元，按年增三成。西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，2027/28年度將會是一個分水嶺，西九文化區發展將進入新階段，逐步邁向營運收成期。他指，文化設施出現赤字是正常的事，最重要是西九已經逐步建立一個可以創造收入的能力，特別是門票和贊助收入分別上升超過三成，零售收入亦都按年增加超過一倍。
陳智思今日(12日)在民政及文化體育事務委員會會議上表示，西九演藝中心、藝術廣場大樓和西九海濱長廊的延展部分將相繼落成，西九營運狀況於2027/28年度將會有很大變化；屆時西九文化區的挑戰不再是現金流問題，而是如何將西九核心業務的強勁增長基礎，在毋需政府注資的前提下，用好西九各種硬件和軟件優勢創造收入。
陳智思提到，西九演藝中心明年開幕，將舉辦多個重量級節目，成為文藝創意產業發展的新引擎，西九首個公私營項目藝術廣場大樓，亦預計明年完工，將開始為西九帶來額外商業收入。
會檢視管理層薪酬 節流是首要任務
有議員關注管理層的薪酬問題，對於是否需要減薪，陳智思回應指，西九作為地標性項目，需要大型團隊營運，而西九的博物館在短期內獲得國際認同，全靠團隊付出，酬待遇需要具備世界級競爭力。惟他稱，社會觀感上有改善空間，承諾會檢視管理層薪酬，強調節流是首要任務。