註冊電工收1.5萬元 助申請人虛報資歷騙電工牌 判囚2個月

一名註冊電工協助一名申請人虛報工作經驗，串謀詐騙機電署發出註冊電工牌照。被告早前承認控罪，今日(12日)在西九龍裁判法院被判囚兩個月。 被告陳國威(45歲)，金諾燈光音響工程有限公司時任註冊電工，早前承認一項串謀詐騙罪名，違反普通法。裁判官陳慧敏判刑時以監禁3個月為量刑起點，考慮到被告認罪，扣減刑期後判處他入獄兩個月。 案情透露，一名男子於2021年中向機電署申請註冊「電工A牌」，但機電署指其證明不齊全，並要求他補交工作經驗證明，該名申請人遂於友人介紹下尋求陳國威的協助。該申請人其後提交補充證明文件，包括由陳國威在未獲授權下以金諾名義簽發的證明，虛假聲明該申請人於2011年9月至2015年12月期間受僱於金諾，並受陳國威監督。該名申請人最終獲批「電工A牌」，而陳國威在該申請期間，從對方收取共1.5萬元。

廉署早前接獲涉及註冊電工牌照申請的貪污投訴而展開調查，發現金諾未曾僱用該名申請人，而陳國威從未獲授權發出該證明信。該名申請人為同案被告，49歲，同被控上述串謀詐騙罪名，案件押後至11月19日答辯。

設計工程公司東主涉同類案被起訴 此外，廉署上星期五亦起訴一名設計工程公司東主，控告他涉嫌與一名申請人串謀詐騙機電署發出「電工A牌」。案件明日(13日)在觀塘裁判法院提訊。被告賀志兵(53歲)，青葉設計工程有限公司獨資經營者，被控一項串謀詐騙罪，違反普通法。控罪指，被告涉嫌於2023年12月至2024年2月期間，與一名申請人串謀詐騙機電署，虛假地表示該申請人於2016年11月至2023年11月期間受僱於青葉，負責安裝和維修工作，誘使機電署向該申請人核准和發出「電工A牌」。

申請人以虛假工作經驗註冊成為電業工程人員，有損電力工程質素並危及公共安全。廉署早前已就電業承辦商和工程人員註冊及監管程序，向機電署提出防貪建議，署方已落實相關建議，並注銷涉案申請人的相關註冊牌照。