新皇崗口岸｜港深兩區俱設自助販賣機　有樽裝水分別售9.5元港幣及4元人民幣

重建後的新皇崗口岸即日起啟用，實施一地兩檢「合作查驗、一次放行」通關模式。新皇崗口岸旅檢大樓的公眾範圍並沒有餐廳，只設有自助販賣機，供有需要的過關旅客購買飲品和小食，其中港方範圍有430毫升裝樽裝水和250毫升紙包飲品同售9.5元，內地口岸區就設有「AI智能零售櫃」和AI機械臂無人咖啡店。

零食包括薯片粟米條

港方口岸區的自助販賣機，主要出售零食和飲品。其中，一支飛雪水500毫升裝售10.5元、維他純蒸餾水430毫升裝售9.5元；雀巢罐裝咖啡售12.5元一罐，500毫升裝津路烏龍茶就售15元一樽。紙包飲品方面，250毫升的維他檸檬茶、朱古力奶和蘋果綠茶均售9.5元。零食就有薯片和粟米條等，價錢由9元至20元不等。

自助販賣機更有售160元的中國電信香港大灣區儲值卡「不過期」流動數據包，該卡標明不可在內地啟用。記者觀察到，往出境方向的一部販賣機貨源較充足；在前往巴士及專線小巴站出口附近的一部，旅檢大樓啟用首日下午3時許已有個別貨架沒有飲品。