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出版：2026-Oct-13 07:00
更新：2026-Oct-13 07:00

新皇崗口岸｜港深兩區俱設自助販賣機　有樽裝水分別售9.5元港幣及4元人民幣

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新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝)

新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝)

重建後的新皇崗口岸即日起啟用，實施一地兩檢「合作查驗、一次放行」通關模式。新皇崗口岸旅檢大樓的公眾範圍並沒有餐廳，只設有自助販賣機，供有需要的過關旅客購買飲品和小食，其中港方範圍有430毫升裝樽裝水和250毫升紙包飲品同售9.5元，內地口岸區就設有「AI智能零售櫃」和AI機械臂無人咖啡店。

▼港方口岸區自助販賣機飲品食物售價▼

新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸港方口岸區的自助販賣機。(羅庸軒攝)

零食包括薯片粟米條

港方口岸區的自助販賣機，主要出售零食和飲品。其中，一支飛雪水500毫升裝售10.5元、維他純蒸餾水430毫升裝售9.5元；雀巢罐裝咖啡售12.5元一罐，500毫升裝津路烏龍茶就售15元一樽。紙包飲品方面，250毫升的維他檸檬茶、朱古力奶和蘋果綠茶均售9.5元。零食就有薯片和粟米條等，價錢由9元至20元不等。

自助販賣機更有售160元的中國電信香港大灣區儲值卡「不過期」流動數據包，該卡標明不可在內地啟用。記者觀察到，往出境方向的一部販賣機貨源較充足；在前往巴士及專線小巴站出口附近的一部，旅檢大樓啟用首日下午3時許已有個別貨架沒有飲品。

深圳設AI機械臂無人咖啡店

至於在深圳口岸區，在進入離境禁區前設有「AI智能零售櫃」，由顧客透過人臉識別(刷臉)或掃描支付寶二維碼打開櫃門，在選購商品及關上櫃門後，系統會從支付寶扣款完成交易。智能櫃的純水樂550毫升裝售人民幣3元一樽、景田水560毫升裝人民幣4元一樽，果汁茶、冰紅茶、奶茶和咖啡等其他飲品，售價介乎6.5元至15元人民幣不等。智能櫃旁邊設有AI機械臂無人咖啡店，各種咖啡、牛奶、橙汁和提子冰茶等，部分售價介乎12.9至16.9元人民幣不等。

▼深方口岸區自助販賣機飲品食物售價▼

新皇崗口岸深方口岸區的「AI智能零售櫃」及AI機械臂無人咖啡店。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸深方口岸區的「AI智能零售櫃」。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸深方口岸區的AI機械臂無人咖啡店。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸深方口岸區的「AI智能零售櫃」。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸深方口岸區的「AI智能零售櫃」。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸深方口岸區的「AI智能零售櫃」。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸深方口岸區的AI機械臂無人咖啡店。(羅庸軒攝) 新皇崗口岸深方口岸區的AI機械臂無人咖啡店。(羅庸軒攝)
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