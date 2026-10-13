稱打麻雀每次「10萬、8萬上落」張燕花否認欠賭債

28歲模特兒蔡天鳳遭殺害及碎屍案，控方證人、蔡母張燕花昨繼續接受辯方盤問時，被質疑欠下賭債。辯方稱，蔡天鳳不將加多利山單位登記在張燕花名下，是因擔心她有賭債；又指蔡曾將曼克頓山單位二按，以及鄺港智亦曾替她償還賭債。張均否認，並激動反駁稱：「冇呢啲事呀，抹黑呀。」對於私家車遭淋紅油一事，張則稱事件已由警方調查，涉案人士亦已被捕，重申自己並無欠債。

辯方其後展示張與蔡天鳳的對話紀錄，提及她曾向女兒稱「媽欠你的，這輩子都還不完」，以及「有時打麻雀，天亮才來會睡」。鄺港智代表大律師安華暉質疑有關內容涉及賭債及賭博行為。張否認欠債，強調與女兒之間不會計較金錢，又稱打麻雀只是娛樂消遣。在法官追問下，張承認打麻雀涉及金錢輸贏，形容金額「好細」，其後透露每次約「10萬、8萬上落」。