慢病共治計劃年初破20萬人參與 料未來10年中風等病症減近一成

慢性疾病隱患不容忽視。市民朱先生數年開始經常頭暈卻未有求醫，參加「慢病共治計劃」後，始發現自己患上二型糖尿病；接受治療後，血糖值成功減半，體能與精神均大有改善。醫務衛生局推行「慢病共治計劃」至今約3年，已有逾20萬人參與，香港大學醫學院昨日公布最新研究報告指出，計劃能顯著改善糖尿病及高血壓患者的心血管與代謝指標，預計未來10年，中風、心臟衰竭等病症個案可減少近一成。 現年51歲朱先生，數年前開始出現頭暈症狀，惟一直未有求醫，直至經朋友介紹參加「慢病共治計劃」，始發現患上二型糖尿病，經治療後血糖值減半，精神體能均有改善。他表示，計劃採取共付模式，每次覆診費用僅百多元，毋須自費買降血脂藥，可減輕經濟負擔。

「慢病共治計劃」自2023年11月推出，透過家庭醫生為45歲或以上市民提供全面心血管疾病風險篩查。截至今年1月，參與人數增至逾20萬人，提前10個月達成目標，並於今年3月常規化，更名為「慢性疾病共同治理計劃」。已完成篩查的市民中，約四成被診斷出「三高」。 近6000患者心血管代謝指標明顯改善 港大醫學院早前獲醫務衛生局委託評估計劃成效。研究團隊分析近6,000名經計劃篩查後新確診患有糖尿病、高血壓或糖尿病前期人士的數據，發現患者接受一年跨專業健康管理服務後，心血管及代謝指標均顯著改善。

糖尿病者糖化血紅蛋白平均水平由7.76%下降至6.7%，跌幅達1.05百分點。研究亦分析糖尿病人的血糖控制達標率，較未有參加計劃的患者高出2.8倍；至於高血壓病人的收縮壓平均下降14.87毫米水銀柱，壞膽固醇則下降0.56毫摩爾/升。 港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系系主任、臨床教授兼何定邦基金教授(家庭醫學)黃志威表示，計劃改善市民各項健康指標後，預計未來10年可減少10%周邊血管疾病病發人數，而中風、心臟衰竭發病人數減少9%，二型糖尿病亦可減少8%。他續指，完全沒有症狀人士，也能夠透過資助篩查及早發現潛在健康風險與隱患，並採取適切措施，有效推動疾病預防及慢性疾病管理。