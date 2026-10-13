貿發局秋電展開幕 港企推低成本AI工具 助中小企快速應用

市場上有各種追求極致性能的人工智能(AI)產品，惟高昂成本令不少企業卻步。有公司看準中小企對低成本AI方案的需求，推出實體人工智能邊緣運算設備，旨在協助各行各業以數百元成本，快速構建及部署專屬AI應用。該公司代表表示，人工智能技術發展迅速，但不少企業較著重AI落地應用的成本效益，而非一味追求最高性能，故認為低成本AI將成為未來市場發展方向之一。

各行各業都嘗試把AI應用於日常工作，為讓企業在低成本壓力下安心尋找最合適的AI，香港企業「睿亞極光」推出實體人工智能邊緣運算設備「Arc Lite」，這是一個正方形的AI智慧相機，用戶毋須連接互聯網，只須對相機講出需求，內置的AI程式開發工具便會自動在10多分鐘內完成生成所需AI程式碼，並直接部署與運行於設備中。 睿亞極光產品經理Wesley表示，Arc Lite可應用在不同的場景，如通知有快遞送達家門、製造業監測零件裝配與工人動作，以及提醒視障人士路面情況等。Wesley指，AI技術日新月異，「追求極致性能僅只發明方向，對一般人而言更看重成本」，而Arc Lite起始成本暫為三位數，相信有助一般公司在低成本下測試並找出符合實際需求的AI方案。

智慧眼鏡紀錄旅途風景 戶外運動與旅行時，不少人都想把新奇體驗和美麗的風景記錄下來，惟騎車或徒步登山時雙手不便操作攝錄器材。公司「L’Atitude 52°N」亦看準這個需求，推出品牌同名智慧眼鏡，不只能拍照或錄影，更支援英、德、法、西、意等語言翻譯和景點介紹等功能。 品牌代表Robin表示，眼鏡配備了私隱指示，拍照或錄影時會亮燈提示；若指示燈被遮擋，系統將自動阻止拍照。 貿發局兩電子展開鑼 由香港貿發局主辦的香港秋季電子產品展中展出。展覽今日與國際電子組件及生產技術展一同揭幕，一連4日在會展舉行，匯聚來自15個國家和地區、超過3,200家參展商；今年亦新增「未來產業館」，聚焦五大前沿領域，展示未來產業發展的新趨勢。