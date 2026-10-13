93歲婦7分鐘內疑遭打頭頸面20次 52歲印傭涉謀殺被捕

牛頭角德朗邨發生謀殺案。一名93歲婦人周日被發現昏迷屋內，送院搶救後不治。警方翻查屋內錄影片段發現，負責照顧事主的52歲印傭，於當日早上約7分鐘內多次向老婦施襲，包括徒手擊打其頭、面及頸部共20次，又以腳踏着其腹部。涉案女傭周一凌晨被捕，涉嫌謀殺。
93歲女死者姓關，居德朗邨一個約150方呎單人公屋。據悉，她有三高、17年前曾確診大腸癌，約兩年多前中風，因身體狀況須全天候照顧，其親友於2022年底聘請涉案女傭，女傭於2023年1月起負責照顧關婦的起居。關的丈夫約30年前離世，二人沒有兒女，個別親戚一個月探望她一次。
警方秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨昨講述案情透露，周日早上約8時20分，涉案女傭向大廈保安求助，指關婦無反應。救護員接報到場為關婦急救，送院經搶救後證實不治。警方初步檢查關婦身體時，未發現明顯致命傷勢，單位內亦無打鬥或搜掠痕跡。
據了解，關婦因年事已高，其親友在關家安裝閉路電視，但無長期監察。案發後，警方翻查事發時錄影片段發現周日早上8時03分至8時10分期間，涉案女傭疑曾多次向關婦施襲。片段顯示，有人間斷性用手擊打關的頸、頭及面部共20次，又以腳踏着其腹部移動其身體，並曾作粗暴搬動。至約8時10分，片段顯示關婦倒臥床上無反應，女傭曾嘗試餵水及輕拍對方，惟仍無反應，之後外出尋求協助。
警方周一凌晨3時50分在涉案單位拘捕該名印傭，涉嫌謀殺。法醫初步檢查發現，死者胸口有兩處瘀傷，下腹及右腹各有一處瘀傷，右下巴有一處瘀傷，左頸有擦傷，但未發現明顯致命傷勢。警方表示，稍後會安排驗屍及進一步化驗，以確定死因，案件仍在調查中。
警方初步調查發現，由於照顧問題，二人關係並不好，長期有摩擦，社署有定期探望關婦。警方翻查閉路電視錄影，發現過去半個月，被捕印傭每日均有間歇性施襲關婦。