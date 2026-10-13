93歲婦7分鐘內疑遭打頭頸面20次 52歲印傭涉謀殺被捕

牛頭角德朗邨發生謀殺案。一名93歲婦人周日被發現昏迷屋內，送院搶救後不治。警方翻查屋內錄影片段發現，負責照顧事主的52歲印傭，於當日早上約7分鐘內多次向老婦施襲，包括徒手擊打其頭、面及頸部共20次，又以腳踏着其腹部。涉案女傭周一凌晨被捕，涉嫌謀殺。

93歲女死者姓關，居德朗邨一個約150方呎單人公屋。據悉，她有三高、17年前曾確診大腸癌，約兩年多前中風，因身體狀況須全天候照顧，其親友於2022年底聘請涉案女傭，女傭於2023年1月起負責照顧關婦的起居。關的丈夫約30年前離世，二人沒有兒女，個別親戚一個月探望她一次。