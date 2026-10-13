新皇崗口岸啟用 口岸商戶看好生意 有菜館首日生意額增六成

在皇崗口岸的另一邊，有商戶早前看準商機，在口岸對面的商場租舖經營潮州菜館。菜館負責人薛小姐稱昨生意非常理想，生意額比預期多出五至六成，期望在周末及節假日生意能進一步上升。位於同一商場2樓的茶飲店老闆黃小姐則透露，店舖佔據靠近電梯口的優勢，且周邊設有美甲及餐飲等多元店舖，具一定吸引力，惟觀察到顧客消費「降級」；加上該處屬住宅商場而非大型購物中心，期望商場未來能設立更多廣告或指示協助推廣。據記者觀察，該商場現只有小量食肆，其餘主要都是按摩店、中醫、口腔護理等店舖，亦有部分吉舖未有人承租。旅檢大樓有通道連接深圳地鐵7號線皇崗口岸站，頭尾班車時間為5時54分至凌晨零時3分，B1層巴士站就有9條路線選擇，其中兩條前往寶安國際機場。