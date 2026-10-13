新皇崗口岸啟用 首採「合作查驗一次放行」 記者實試約5分鐘過關 陳國基：有信心應付重陽節高峰

皇崗口岸歷時7年重建後，昨早6時半正式啟用，取代已服務30年的落馬洲/皇崗口岸。關口首次採用「合作查驗、一次放行」模式，本報記者測試由落巴士至抵達出境閘口前，過程約6分鐘，完成入境程序就要約5分鐘。有市民認為過關快捷順暢、硬件配套良好，但亦有受訪者認為關口公共交通班次可再加密。在深圳方面，新皇崗口岸啟用帶動周邊餐飲及零售業人流，有食肆表示截至中午生意額超出預期，看好未來發展。 攝影：周令知

新皇崗口岸為24小時通關，出入境設有134條自助通道和68個傳統櫃枱，並採用「合作查驗、一次放行」過關模式，旅客只須排一次隊及出示一次證件，即可完成兩地出入境手續。保安局回覆查詢指，截至昨下午5時，皇崗口岸共有4.2萬人次出入境，比上月落馬洲管制站周一同時段平均的1.5萬人次多1.8倍。 本報記者從大欖隧道巴士轉乘處出發，乘搭下一站直達皇崗口岸的九巴B10線，連同輕微擠塞，約20分鐘即抵達。落車進入旅檢大樓後，沿路會見到大量「往深圳」的指示牌，旅客之後可乘扶手電梯上兩層至4樓，再轉另一條電梯至5樓，向左或向右走都可抵達自助通道，整個過程耗時約6分鐘。

旅客首次使用自助通道時，會被詢問是否同意把資料傳送予入境方，未登記「刷臉通關」者亦會被問是否同意登記使用。完成首道閘門步驟後，旅客可進入第二道閘前按壓指紋，之後就可到第三道閘等待入境方批核。進入深圳範圍後，旅客經過中國海關檢查後即完成所有程序，全程約5分鐘。不過，現場可見個別出境旅客在第三道閘前不太順利，要由深圳方入境部門人員協助。

市民體驗過關讚：連手機都唔使拎 由元朗前來的梁先生指出，新皇崗口岸過關僅需約5至6分鐘，惟目前由元朗出發的巴士班次約20分鐘一班，較前往落馬洲支線管制站的B1線疏落，又指口岸範圍較大，「路途行得遠咗，機器(設備)仲未習慣。」家住南區的張先生夫婦昨專程到場體驗新設施，大讚硬件配套高分，又稱過關新系統很便利，「連手機都唔使拎」，即場登記合作查驗的安排亦順暢。 從藍田搭乘直通巴到達新口岸的阿國，與家人亦大讚過關流程快捷，直言目前通關體驗「相比以前打蛇餅排隊已經好好多」。來自西環的林女士亦對新口岸整體滿意，透露最初擔心新系統效率會慢，但發現現場可即時辦理登記兼完成「刷臉」過關，過程「一次過搞掂」，非常方便，未來會考慮把皇崗作為主要過關選擇。

陳國基：準備應對周六日較大考驗 政務司長陳國基視察後表示，昨早開關後運作非常暢順，期望前線盡快熟習運作，預備周六、日應對較大的考驗，並有信心可應付接着重陽節的高峰。目前旅客如要預約的士，只可預約車隊的士，運輸及物流局長陳美寶被問到日後會否容許預約普通的士時指，當局與車隊營辦商、運輸署及服務大使緊密協調，令安排暢順，避免製造擠塞，並持續檢視大眾對點對點的士服務的需求，會繼續優化、加強相關服務。九巴和城巴均表示，旗下新路線首日早上運作暢順，重陽節長周末期間有需要時會加開班次。