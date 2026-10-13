新皇崗口岸｜九巴開通首日加開逾190班次　學校稱跨境生單程縮短1小時

新皇崗口岸昨日正式啟用，據深圳邊檢總站統計，開通首日出入境人員7.95萬人次，其中入境4.13萬人次，出境3.82萬人次。九巴車務總監楊晉瑋今早(13日)在電台節目表示，九巴於首日派日間新路線B10及B11提供服務，共加開約140班，約2.5萬人次，當中有超過三成乘客享用「搭兩程、畀一程」轉乘優惠。另外，九巴提供通宵路線NB73配合口岸24小時通關，昨日全晚共開出50班，接載了超過1,000人次，班次由原本編定的30分鐘一班，加密至15分鐘一班。

楊晉瑋指，昨日不少內地旅行團經新皇崗口岸過關乘坐B10路線，九巴會與旅遊業界保持聯繫，並成立群組及設了熱線電話，以便因應數目而安排較密班次接載，昨日亦有開出特別班次疏導內地旅行團。綜合昨日早上繁忙時間，新田一帶因首日開通有較多中港牌私家車過關而出現擠塞，九巴已即時向警方及運輸署緊急事故交通協調中心匯報作調整。而九巴承接了以往皇巴的穿梭服務，目前已有超過一半的皇巴舊員工成功轉職加入九巴，主要被安排在與新皇崗口岸相關的崗位工作。

相信會吸引更多跨境生來港就讀

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長黃建豪在同一節目上表示，以往同學需要繞道深圳灣、福田口岸或羅湖口岸返校，該校目前約有120位跨境學童，昨日訪問了大約20位跨境返學的同學，有學童反映改用新皇崗口岸並轉乘九巴後，車程縮短至約45分鐘，足足縮短了1小時。他預計隨着配套成熟，將有更多原本乘搭深圳灣校巴的同學改用皇崗新口岸，亦相信將來會吸引更多跨境生來港就讀。

黃建豪又稱，皇崗口岸提供24小時通關，對學校舉辦需要清晨出發的活動，如前往將軍澳的領袖訓練營極具便利，毋須如以往般，師生甚至需要在學校禮堂睡袋過夜以備早出。不過，現時九巴B11線距離學校仍有少許距離，學生需額外轉車，未能完全覆蓋整個天水圍區，而往返天水圍南的專線小巴在日間的班次較為稀疏，期望日後能有更多交通資源投入。