嶺大研究揭示在職照顧者不敢公開身份　 憂被視為「麻煩員工」

全港照顧者數目估計高達112萬人，部分在職人士需身兼照顧父母、配偶或子女的責任，成為「多重照顧者」。嶺南大學研究顯示近半在職「多重照顧者」不敢在職場公開照顧者身份，憂慮被視為「麻煩員工」。 嶺大亞太老年學研究中心以深入訪談方式，於去年4月至今年1月期間，訪問了45位「多重照顧者」。受訪者當中，有34人需同時照顧2名家人、9人照顧3名家人，另有兩位受訪者更需同時照顧4至5名家人。 受訪者普遍表示，每天須頻繁處理跨科覆診、定時派藥、轉移扶抱及各種突發狀況，涉及高密度的長期照顧責任。不少受訪者表示陷於「24小時待命」的困境，需要在不同責任之間不斷作出取捨。

寧願自行承受壓力 研究發現近45%受訪者須同時兼顧受薪工作，當中大部分人指出，需要動用年假、補假、換更等方式請假，處理家人覆診或突發事件；當請假次數增加時，擔心被上司或同事認為「家中經常有事」或「對工作不夠投入」，並憂慮影響晉升及續約的機會。近半在職受訪者表示，選擇不在職場公開自己的照顧者身份，有部分人「寧願自行承受壓力，也不希望被視為麻煩員工」。 其中一位受訪者表示，因擔心未能同時兼顧工作與照顧責任，即使獲得升職機會也不敢接受，並表示：「因為轉職初期幾個月通常沒有年假，需要確保家人沒有覆診或突發情況」。另一位受訪者則表示很想轉工，但擔心新工作或要求更長工時，未必能即時處理家人的需要，最終沒有作出行動。

嶺大亞太老年學研究中心教授（研究）及總監陳澤群表示，社會現時較少討論「多重照顧者」面對的問題。他們在時間分配、角色承擔、心理和財政方面，往往比照顧一個家人的照顧者面對更沉重的壓力，但現行政策與服務對其處境的支援相對有限。他建議應將「多重照顧者」納入長期照顧體系中的核心持份者，透過跨部門協調及針對性的資源投放，切實改善「多重照顧者」及其家庭的生活質素。

倡推行每年7天照顧者無薪假 團隊建議推行「照顧者個案經理」制度，由專責人員協助照顧者了解家庭需要，聯絡醫療、復康及社福服務，協助制定出院後的照顧計劃及服務組合，以減少照顧者在不同部門之間自行尋找及協調服務的負擔，並加強非辦公時間及周末暫託、短期住宿及家居支援；建立照顧者工作友善環境，推行每年7天照顧者無薪假。另外，照顧者津貼的每月金額3,300元，是入息中位數的15%，團隊認為無法解決照顧涉及的多種額外開支。因此，提高照顧者津貼可最直接幫助有財政困難的照顧者。