李家超：發展創新科技引領新質生產力 不是選擇題而是必答題

行政長官李家超表示，當前世界科技發展一日千里，人類創新創意飛躍發展。全球科技革命和產業變革正在加速突破，發展創新科技引領新質生產力，已經不是選擇題，而是必答題。 李家超今日(13日)在香港中華聯誼會「2026科技＋新質生產力高峰論壇」致辭指，香港發展新質生產力秉持三個重要方向，第一是對接國家戰略，服務強國建設。特區政府在上月公布《香港第一個五年規劃》，全面對接國家「十五五」規劃，提出要加速發展國家戰略性新興產業，因地制宜構建具香港特色的多元化產業發展體系。香港會不斷開闢經濟新賽道，成為全球新技術、新產品、新模式的孕育地，同時大力推進新型工業化，促進數字經濟與實體經濟高度融合，服務國家科技強國建設。

北都為新質生產力提供豐厚支撐 他表示，第二是凝聚協同力量，組成全鏈條格局。香港要敢於打破壁壘，推動「政、產、學、研、投」不同界別的高效協同，將科研成果轉化為市場產品。當局會繼續善用香港國際金融中心的優勢，引導多元資本注入創科領域，並加快北部都會區的建設，以北都作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，為新質生產力提供豐厚的土地與空間支撐，同時持續優化人才政策，廣納全球頂尖人才，打造國際高端人才集聚高地。

李家超表示，第三是發揮香港優勢，擴大內聯外通力量。香港發展新質生產力的關鍵，在於發揮世界前列的專業服務業和國際聯繫的獨特優勢，用好香港高校匯聚的海內外科研實力，整合內地龐大市場與完整的產業鏈，在人工智能、生命健康科技、新能源等前沿領域加強研發，全面推動技術突破、產業轉型與數據流動的深度融合。