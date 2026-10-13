警隊雙胞胎姊妹「孖住出更」 化身心聆同行者溫暖同袍

最新一期《警聲》報道，警隊中有一對並肩作戰的雙胞胎姊妹花，姊姊黃潔清與妹妹黃潔瑩樣貌與聲線如同「餅印」，受電視劇啟蒙同期投考女警，如今雖分駐刑偵與軍裝不同崗位，二人並肩走出喪父低谷，決定一同加入「心聆團隊」，把溫暖回饋同袍。

說起投身警隊的契機，姊妹不約而同提到被劇集《學警出更》中警務人員的使命感與團隊精神感動，令二人立志加入警隊服務社會。投考時，體能測試是她們最擔心的一關，兩姊妹互相鼓勵、加緊操練，最終通過遴選，同期踏進警察學院受訓。兩姊妹樣貌相似，穿上同款學警制服後更難分辨。二人笑言：「學堂教官個個都『火眼金睛』，從來沒有把我們認錯。」畢業後，兩人投身不同崗位，姊姊選擇在刑偵單位工作，妹妹則在軍裝部門服務。

早年父親突離世，姊妹承受錐心之痛，幸得同袍全力支持才得以走出低谷。「每個人都會有低潮和情緒起伏。」二人深明關懷和陪伴的力量，於是主動加入「心聆團隊」，把這份溫暖回饋同袍。無論同事受工作或家庭壓力困擾，還是深夜來電傾訴感情問題，她們總會耐心傾聽，陪伴對方走過難關。兩姊妹笑言：「不知道是否擁有孖生姊妹的身分經歷，令我們更容易與人打開話匣子、拉近距離。」

工作以外，兩姊妹亦不忘自我增值，一同修讀犯罪學及社會政策研究碩士課程，以行動實踐終身學習。教授和同學們都直言，未曾見過雙胞胎一同上課。兩姊妹笑言：「同學們也沒有學堂教官的『火眼金睛』，有時做匯報，教授和同學會叫我們的英文名，我們都要自己主動應聲，因為有時他們根本分不出姊妹二人。」

從學院受訓到前線崗位，從逆境互勉到心聆同行，這對孖生姊妹一直以溫情與堅毅並肩前行。談到未來，兩姊妹希望繼續「孖住上」支援同袍，把溫暖與關懷傳遞開去，一同向前邁進。