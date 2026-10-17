九龍城侯王古廟300年歷史 尋九龍城寨記憶

九龍城300年歷史侯王古廟 尋城寨記憶

侯王古廟與九龍寨城曾有石板路連接 說到拜神，九龍居民今天可能首先會聯想到黃大仙祠。不過在百多年前，九龍城侯王古廟的香火比它鼎盛得多。 當時的侯王古廟與寨城並非如今天般被東頭邨道阻隔，兩者之間曾有一條石板路相連。這條已消失的「廟道」，曾是清兵與居民的日常通道，見證了寨城官民與神明信仰之間的緊密聯繫。 侯王古廟興建年份不詳，但根據廟內鑄於清雍正八年（1730年）的古鐘推算，該廟已有接近300的歷史，遠比1847年落成的九龍寨城更為悠久。

侯王古廟「折洋鋤盜」匾額 藏清官擒賊逸事 「侯王」是誰？關於侯王的真實身份，坊間眾說紛紜。前清太史陳伯陶認為，「侯王」是指南宋國舅楊亮節，因英勇護衛宋帝昰和帝昺南逃香港，後人感念其忠勇而建廟祀奉；國學大師饒宗頤則認為，古廟乃楊氏子孫為紀念功名昭著的祖先而建；亦有傳說指侯王是曾為宋帝治病的楊二伯公。 雖然侯王身份難以考究，但其靈驗事迹卻有明載。 歷代駐守九龍寨城的官兵將領都喜歡到侯王古廟參拜。其中廟前香亭懸掛的「折洋鋤盜」匾額，便是由清廷大鵬協副將何長清等官將於光緒十四年（1888年）敬送。

「折洋鋤盜」，顧名思義是指折服及摌除強盜。相傳當年名噪一時的大盜「花旦滿」橫行港九，何長清屢捕未果，無計可施下向侯王問卜，獲得「三寶太監下西洋」之籤文。何長清靈機一觸，認為籤文所指的西洋正是澳門，於是派人前往偵查，最終成功將大盜拘捕，押返九龍城正法。 此外，侯王古廟還有保留着由首任九龍巡檢司許文深於1847年捐贈、刻有「侯王座前」的鐵香爐，以及在同治至光緒年間，由駐守九龍寨城之廣東大鵬協副將賴鎮邊送上的匾額「至誠前知」（編按：意指達到真誠的至高境界，能感知事物未來之發展）等。

侯王古廟山牆獨突 陶塑精巧 宜細賞 除了豐富的歷史底蘊，侯王古廟的建築設計亦具觀賞價值。 廟宇築於石砌高台之上，從聯合道眺望，顯得深藏不露。拾級而上，依山而建的古廟由正殿、偏殿及花園等組成。廟頂和廟內皆飾有人物生動、以《隋唐風雲》和《封神榜》為主題的石灣陶塑，手工華麗細緻。 從外面看，最吸引眼球的自然是那造型誇張的「五嶽朝天式」山牆，這種設計在香港非常罕有，只有上環魯班先師廟等少數地方可見；另外屋脊則飾有象徵吉慶有餘的鰲魚和寶珠。

九龍城侯王古廟資料 地址： 九龍城聯合道及東頭村道交界

開放時間： 8am-5pm

交通︰樂富站B出口沿聯合道向南步行約5分鐘/ 11D、11K、39M、75X、85A 等巴士路線 延伸閱讀： 九龍寨城清拆 「三不管」地帶寫入香港歷史 本文獲 「當代中國」 授權於 am730 刊出，歡迎關注