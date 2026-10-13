蔡天鳳碎屍案｜譚方駿稱目擊鄺球打蔡天鳳 爆粗斥「你生仔機器嚟咋！」(更新)

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，三人否認謀殺罪，鄺港傑及鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球不承認阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(13日)第15日審訊。 警稱鑑於新資訊才聯絡蔡母 沒商討案情 案件主要調查人員、偵緝警員高恩祺繼續作供。控方外聘資深大律師郭莎樂提到高恩祺在蔡母親張燕花作供後當晚透過微信聯絡，查詢有關黃埔花園物業事情。高承認審訊期間一直與張聯絡，提醒她出入法庭時間，又解釋因張的供詞有新資訊要調查，因此發訊息查問該地址，強調未有商討案情。張曾主動提到作供出錯，高說不是他的期望答案。辯方盤問高有否留意張就擁有物業的證供前後矛盾，高說謀殺案要處理大量證據，比張是否持有物業更優先處理。

譚方駿：與蔡拍拖一月後同居商結婚 至今仍照顧蔡鄺子女 控方另傳召蔡天鳳伴侶譚方駿作供，他稱讀書時認識鄺港智，透過他認識蔡天鳳，而鄺港智在2015年「消失」，他因與蔡外出照顧小朋友日久生情，拍拖一個月後在曼克頓山同居，到翌年9月蔡誕下女兒，雙方商討下決定結婚。 譚方駿供稱與鄺港智兒時是同學，其後他到澳洲留學，鄺「通過Facebook揾返大家」，假期回港聚會時，鄺介紹太太蔡天鳳，因而認識女方。譚2015年留學結束返港後曾聯絡鄺，惟對方突然失聯，蔡回應「佢安全」，自此譚沒有再追問下落，直到2022年才重新聯絡到對方。譚及後與蔡經常來往，又一同照顧蔡與鄺所生的兩名子女，日久生情。2015年底二人拍拖，約一個月就搬入譚家擁有的曼克頓山單位同居、商量下決定結婚，並發現蔡天鳳懷孕，女兒在2016年9月出世。

譚方駿表示，他與父母、蔡和剛出生的女兒同住曼克頓山單位，鄺港智及蔡天鳳誕下的兩名兒女則住在海逸豪園，並由兩名女傭照顧，蔡當時每天都會上去」，他亦不時前往照顧孩子，惟完全無見過鄺港智父親，但偶爾會見到鄺母。譚提及鄺港智消失後幫手照顧孩子，「直到今日」仍有照顧他們。 譚父給蔡8000萬元投資 每月30萬生活費 主控郭莎樂指，譚的父母則擁有譚仔餐廳集團，隨後售予日本公司。譚指公司於2018年以10億元出售，譚父母及姑丈與姑媽4人均為股東，4人平分收益，每人佔25%，他同意譚家變得非常富有，及後蔡天鳳選擇加多利山單位，把長子長女搬過去。譚方駿又指父親與蔡關係十分良好，會每月提供20至30萬元生活費給他與蔡。父另會給7,000至8,000萬元予蔡投資，包括子女學費、補習費及旅行費用等，及後蔡買下加多利山單位。

鄺球爆粗罵蔡 「我X你老母臭X，罵我老婆」 譚憶述2022年暑假，鄺港智與蔡天鳳所生女兒X發燒，蔡及譚前往加多利山單位探望，鄺港智、鄺母李瑞香、鄺父鄺球亦在場。李瑞香向鄺港智稱「你唔好哄咁埋去，一陣惹到你呀」。蔡及後向李說，「你個仔就係仔呀，我個女就唔係女呀，做老豆老母小朋友病咗就會去睇佢，就算病咗又點呀？」，形容蔡情緒高漲與李瑞香爭執，及後目擊鄺球「衝過嚟打蔡天鳳」 及重複爆粗大罵「我X你老母臭X，罵我老婆」。蔡當時亦有反罵鄺球，鄺球及後再斥「你係啲乜嘢嚟啫，你生仔機器嚟咋！」第二度衝向蔡，譚方駿指「我就伸咗出嚟擋咗」。

案件編號：HCCC198/2025