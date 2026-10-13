賣淫集團誘東南亞女來港，逾30次無償性服務始分帳，警拘20男女。

警方於今年6月份開始，在打擊賣淫行動當中，留意到不少被捕人持東南亞護照，而且她們的背景、來港模式及活動範圍都有相似之處，令警方相信區內有犯罪集團從東南亞販運女性到香港進行賣淫活動。

3唐樓單位分隔成劏房作賣淫場所

警方隨即開展深入調查，在調查中發現集團有骨幹成員為移居香港多年的東南亞人士，他們利用自己在兩地的人脈網絡及語言優勢，在東南亞招攬女子。集團會提供來港的交通費用及住宿，但相關女子需要提供30次至45次不等的無償性服務作為交換條件。直至完成無償服務期後，才可以透過賣淫活動與賣淫集團以五五分賬方式賺取收入，令這些女子在抵港初期完全受制於集團，亦令集團可以從中獲取龐大利潤。該集團在深水埗及荃灣共租用3個唐樓單位，被分隔成多間劏房之後用作賣淫場所。當東南亞女子賺取收入後，需要將全部或一半的收入，以現金形式投放到由集團安排的信封內，再放入指定地方，由集團成員定期到單位收取。