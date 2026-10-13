賣淫集團誘東南亞女來港，逾30次無償性服務始分帳，警拘20男女。

警方於今年6月份開始，在打擊賣淫行動當中，留意到不少被捕人持東南亞護照，而且她們的背景、來港模式及活動範圍都有相似之處，令警方相信區內有犯罪集團從東南亞販運女性到香港進行賣淫活動。
3唐樓單位分隔成劏房作賣淫場所
警方隨即開展深入調查，在調查中發現集團有骨幹成員為移居香港多年的東南亞人士，他們利用自己在兩地的人脈網絡及語言優勢，在東南亞招攬女子。集團會提供來港的交通費用及住宿，但相關女子需要提供30次至45次不等的無償性服務作為交換條件。直至完成無償服務期後，才可以透過賣淫活動與賣淫集團以五五分賬方式賺取收入，令這些女子在抵港初期完全受制於集團，亦令集團可以從中獲取龐大利潤。該集團在深水埗及荃灣共租用3個唐樓單位，被分隔成多間劏房之後用作賣淫場所。當東南亞女子賺取收入後，需要將全部或一半的收入，以現金形式投放到由集團安排的信封內，再放入指定地方，由集團成員定期到單位收取。
拘捕主腦、骨幹成員及16性工作者
警方從情報得悉，集團會再次在上周六(10日)，從東南亞招攬泰籍女子進入香港賣淫，隨即展開埋伏及監視行動，發現集團的骨幹成員從香港國際機場帶同相關女子到深水埗及荃灣賣淫場所，於是在深水埗、荃灣、屯門、元朗、沙田等地展開大規模拘捕行動，拘捕集團主腦、骨幹成員及16名性工作者。截至目前為止，警方共拘捕1男19女，年齡介乎20歲至86歲，其中包括4名香港身份證持有人、2名「行街紙」持有人，以及14名東南亞護照持有人，當中一人有黑社會背景。
凍結逾1000萬元犯罪得益
警方調查顯示，集團主腦及骨幹成員涉嫌「販運他人進入或離開香港」、「串謀販運他人進入或離開香港」、「控制他人賣淫」、「管理賣淫場所」、「倚靠他人的賣淫收入維生」，以及「洗黑錢」。另外，多名東南亞護照及行街紙持有人則涉嫌「逾期居留」及「違反逗留條件」。行動中，警方檢獲約10萬元現金、大量潤滑劑、安全套、一次性毛巾、多部手提電話及賬簿等證物，凍結超過1,000萬元懷疑犯罪得益。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
警方進一步調查亦顯示，當集團骨幹成員從性工作者手上取得「肉金」後，會將現金存入其他集團成員的銀行户口以清洗犯罪得益，相信過去數年已清洗超過1,000萬港元的犯罪得益。警方會繼續針對涉案户口進行財富調查，追查集團其他成員的身份及資金流向，以作出拘捕及凍結犯罪得益。
目前集團其中兩名骨幹成員已分別被落案起訴一項「販運他人進入或離開香港」以及「依靠他人賣淫的收入為生」罪，已於今日(13日)早上在西九龍裁判法院提堂。其餘18名被捕人士現正被警方扣留調查，警方稍後會以「違反逗留條件」罪落案起訴16名現正被扣留調查的被捕人士，將會在明天(14日)早上於西九龍裁判法院提堂。其他被捕人士將會暫時獲準保釋候查。