中電下午短暫電壓驟降　消防：九龍新界接179宗困𨋢報告

九龍及新界部分地區發生電壓驟降。
今日（13日）下午約1時10分，九龍及新界部分地區因電壓驟降引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。消防處下午1時10分起20分鐘內，接獲178宗困𨋢報告及39宗火警鐘鳴響報告，包括來自觀塘、荃灣、上水及尖沙咀等地區，並於下午2時02分發出【九龍及新界電壓驟降特別通知】，指如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故。
中電發言人稱，今日下午約1時09分，中電連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。中電指，電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。
消防處署理副消防總長（機構策略）容偉明表示，由於接獲大量市民求助，處方於下午2時10分啟動處長指揮室，調派額外資源處理。部分求助個案需調派其他區域的人員到場救援，故處理火警鐘鳴響個案，最長要49分鐘後到場；而處理困𨋢求助個案，最長更要在約1小時20分鐘後，始能趕抵現場。
容偉明又指，事故中共有4名68歲至71歲老婦因被困升降機而需要緊急救護服務，涉及4宗不同的困𨋢個案。她們主要是感到不適或氣促，其中一人即埸接受救護員檢查後，表示毋須送院；其餘3人送院治理，當中一人被發現血壓高。
他又指，消防處接報後立即調派資源救援，並在下午2時啟動支援中心回撥機制，就處理中的個案，每15至20分鐘分鐘致電求助市民跟進情況。由於接獲大量求助，處方至下午2時10分啟動處長指揮室，調派額外資源處理。截至下午3時，消防處已分別處理179宗困𨋢及40宗火警鐘鳴響報告，現時已完成處理所有相關事故。