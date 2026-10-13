中電下午短暫電壓驟降　消防：九龍新界接179宗困𨋢報告

九龍及新界部分地區發生電壓驟降。

今日（13日）下午約1時10分，九龍及新界部分地區因電壓驟降引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。消防處下午1時10分起20分鐘內，接獲178宗困𨋢報告及39宗火警鐘鳴響報告，包括來自觀塘、荃灣、上水及尖沙咀等地區，並於下午2時02分發出【九龍及新界電壓驟降特別通知】，指如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故。

中電發言人稱，今日下午約1時09分，中電連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。中電指，電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。