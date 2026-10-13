康文署泳池明年首季試驗AI遇溺偵測系統　康體通用AI打擊「炒場」

康文署表示，救生員當值期間會持續監察泳池，但在泳客較多或水面反光等情況下，視線或會受阻，未必能準確掌握每名泳客的狀況。(資料圖片)

其中人工智能遇溺偵測系統透過安裝在泳池高處的多個高清鏡頭，捕捉泳池實時影像，並運用電腦視覺和深度學習演算法，識別懷疑遇溺個案。康文署表示，救生員當值期間會持續監察泳池，但在泳客較多或水面反光等情況下，視線或會受阻，未必能準確掌握每名泳客的狀況，而且部分泳客的日常活動看上去有如遇溺，例如有長者在水中做健體運動時，頭部會向後滑，也有兒童喜歡在水中閉氣或潛泳。

康樂及文化事務署推出兩個人工智能(AI)效能提升項目，運用AI協助泳池救生員識別遇溺泳客，以及加快分析異常訂場行為，打擊「炒場」。

摩士公園和馬鞍山泳池主池推行

為了分辨泳客是正常游泳還是遇溺，系統不會單憑泳姿作出判斷，並且會分析泳客移動軌跡、身處位置，以及是否持續移動。假如泳客越游越沉，便屬於可疑情況。系統會綜合不同行為模式，利用人工智能演算法分析泳客是否遇溺。首階段概念驗證測試預計2027年第一季在摩士公園游泳池主池和馬鞍山游泳池主池進行。康文署會視乎測試結果，爭取未來數年逐步把系統擴展至更多公眾游泳池。

另外，康文署也利用人工智能加快分析「SmartPLAY康體通」的異常登入和不尋常訂場行為。康文署每日處理約27,000宗康體設施預訂，透過人工智能算法和大數據技術，署方可更快和更容易識別使用程式干擾系統或搶佔場地的行為。