陳國基視察窩仔山優化工程，以破格思維回應市民所需。(Eric Chan 陳國基Facebook)

深水埗窩仔山(又稱主教山)非法佔用政府土地問題，是十多年來的「老大難」地區問題，目前終告一段落。政務司司長陳國基今日(13日)在社交平台表示，早在數個月前的一個平日下午到窩仔山實地視察，既體會到街坊對休憩空間和康體設施的實在需求，亦留意到殘破設施帶來的安全隱患。因此要求部門以破格思維、打破常規的革新精神處理：不是單靠嚴格執法，也不是「只拆不建」，而是堅持依法辦事的同時，做到情理兼備，把居民的實際需要和聲音帶入優化計劃，將依法清理與設施優化、安全提升結合。

陳國基近日再次到窩仔山視察，見到不少街坊都在使用優化後的新設施：有人在新建的乒乓球桌打球，有人使用健身設施，也有人散步休息。街坊普遍支持政府做法，認為政府不只是依法清理佔用的設施，更藉機回應居民對康體及休憩空間的需求，進行設施、安全「雙升級」。

陳國基表示，有關部門在合法、安全、可行的前提下，推進各類設施優化項目，包括修葺路牌、設置乒乓球桌、健身設施等，讓街坊有更多元、更便利的康體選擇。安全方面，部門在清理違法及不安全構築物後，針對原有安全隱患逐一改善，例如以往有健身設施設於斜路上，居民使用時容易失平衡，部門今次先平整相關路段，再在設施底下加設軟墊；部分山徑及斜坡亦作加固和加設輔助設施，並在合適位置加設圍欄、清晰路牌和警示，讓晨運街坊和遊人上落更安全。這些都不是一些大型工程，但都實實在在體現本屆政府以民為本，勇於變革，無懼打破固有規條框架的決心，把惠民生的工作放在首位、落到實處。

陳國基表示，窩仔山優化計劃，正是本屆政府加強地區治理的縮影。在頂層，由他主持的「地區治理領導委員會」及政務司副司長主持的「地區治理專組」，督導跨政策局、跨部門的高層次協作，確保依法清理、設施優化、安全提升環環相扣、協調一致。在地區層面，民政事務專員作為特區政府在地區最高代表，發揮關鍵統籌、協調及執行角色；深水埗民政事務處透過深水埗地區管理委員會，統籌跨部門聯合行動，協調地政處、食環署、警務處等按法定權力執法，並聯同相關部門跟進康體休憩設施、山徑及斜坡安全等優化方案。地區治理「三駕馬車」亦走到前線：區議員、分區會委員及關愛隊積極收集居民意見，透過會議等渠道向政府反映，並向居民解釋計劃，做到「上情下達、下情上報」。