【繞場一週】馬會推動職業康復服務升級　促進殘疾人士健康及多元發展

本港現時有不少輕度至中度肢體殘障及智障人士，正面對年紀漸長帶來的健康挑戰。為回應他們不斷轉變的訓練需要及應對服務中心的設施老化等挑戰，香港賽馬會慈善信託基金撥捐逾2億3,700萬港元，支持9間綜合職業康復服務中心進行現代化工程，並推行「賽馬會共『健』里程支援計劃」，以加强健康支援及提供多元化的培訓選擇，協助服務使用者建立更健康、更充實的生活。 位於元朗的「賽馬會元匯工場」，由基督教懷智服務處營運，近日完成現代化工程。經翻新後的工場可為130名殘疾人士提供服務，設有優化的職業培訓設施及復康科技，開拓貼近現代市場需要的多元技能培訓。

除了配備佔地約600平方呎、設有先進餐飲設備及獲發食物製造廠牌照的專業訓練廚房，亦有模擬咖啡室場景，讓學員親身體驗食品製作、顧客服務及零售營運。復康科技設備、電動無線輪椅升降枱等無障礙設施更一應俱全。此外，中心亦設有練泥機、大型陶窯機、雷射雕刻打印機及壓模機等專業設備，用於陶藝皮革工藝等技能訓練。 然而是次捐助的重點並不止於提供新環境和新設備，工場同步推行「賽馬會共『健』里程支援計劃」。此計劃由香港理工大學康復治療科學系團隊設計及推展，包括為每位服務使用者建立個人健康檔案，舉辦涵蓋運動、營養、自我管理的健康支援項目，協助服務使用者及其家人建立更健康的生活模式。此外，工場透過職業復康、認知訓練及就業支援等服務，協助服務使用者提升工作技能。

工場亦成立多支地壺球隊及跑步隊，成員包括工場學員、家屬及社區義工。透過恆常訓練、參與比賽及交流活動，不僅有助參加者發展興趣和建立自信，亦促進社區人士對殘疾人士的了解與接納，推動社會共融。

「衞生健康」是馬會慈善信託基金其中一項重點策略範疇。自2012年起，馬會累計捐款近8億港元，支持34間綜合職業康復服務中心進行現代化工程，惠及超過6,000名學員。展望未來，馬會將繼續透過跨界別協作及創新思維，推展適時而多元化的項目，加強支援不同社群，提升生活質素，推動關愛共融。 一如其他慈善捐助項目，馬會對「賽馬會共『健』里程支援計劃」及「賽馬會元匯工場」現代化工程的支持，有賴其獨特的價值創造模式，透過稅款、慈善捐款及就業機會，帶來可持續的經濟與社會價值，貢獻社群。

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