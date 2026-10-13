清水灣狂飆時速達120公里，警無人機「非追截式」執法拘4人扣7車。

東九龍總區交通部留意到，區內近日有非法賽車活動出現，更有司機在社交平台發布涉嫌危險駕駛的影片，藉此吸引流量，因此加強情報收集及運用科技搜證，並以情報主導方式在區內作針對性部署，於上周六(10日)及周日(11日)在清水灣大坳門路一帶進行執法行動。

3非法改裝電單車同被扣查

行動前，警方進行深入情報分析，鎖定目標車輛及潛在非法賽車路線；同時調派無人機協助觀察及協調行動，採用「非追截」模式，待時機成熟後拘捕目標司機，以提升安全性。今次行動中，警方以涉嫌「危險駕駛」拘捕4名司機，包括2名本地男子、2名非華裔男子，他們年齡介乎20至33歲。涉案的3輛私家車及1輛電單車亦被扣留，作進一步檢驗。此外，另有3輛涉嫌非法改裝的電單車於上址聚集，同樣被扣留作進一步檢驗。