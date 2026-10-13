am730真．生活至尊品牌大獎2026｜連續5屆舉行 表彰24間得獎優秀企業品牌

《am730》連續第5年主辦「《am730》真．生活至尊品牌大獎2026」，今日（10月13日）假尖沙咀朗廷酒店舉行頒獎典禮暨午宴。本屆一共有24間優秀企業品牌、於4大獎項類別獲獎，更有傑出企業已連續五屆奪得殊榮。

陳百里：國家「十五五」規劃開局之年 為香港各行各業打造更具前瞻性發展環境 本屆頒獎典禮再次邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP擔任主禮嘉賓，他在致辭時感謝《am730》每年舉辦這項年度盛事，嘉許一眾於生活領域行業當中表現卓越的品牌。陳副局長特別提到，《香港第一個五年規劃》經已出台，並主動對接國家「十五五」規劃，為香港經濟及社會繪製更清晰發展方向。

「中小企是『香港命脈』」 陳副局長指，承接五年規劃的頂層框架，未來特區政府重點工作是制定具體政策工具與行動方案，將國家發展機遇與宏觀規劃切實轉化為工商界的落地建議與推動力量，包括拓展經貿版圖，擴大市場開放程度，持續深化「一帶一路」沿線合作；優化招商引資機制，定向引導優勢產業與新興產業發展；強化香港作為國際智慧財產權落地中心的認受性與競爭力，深化作為內地企業與本地品牌「出海平台」的樞紐功能。陳副局長強調，中小企是「香港命脈」，五年規劃及施政報告亦重點提及，特區政府將會全方位支援中小企面對轉型瓶頸。

李相雄：《 am730 》 21 年來建立「 Trustworthiness 」 連結商界與公眾 說好品牌與香港故事 《am730》行政總裁李相雄致辭時，特別感謝特區政府、專業評審及參與投票的市民，對《am730》及各品牌的支持，令「真．生活至尊品牌大獎」不單止是一個得奬名單，更是香港城市消費指南。「真．生活至尊品牌大獎」已連續5年舉辦，李認為，《am730》作為香港具公信力的免費報章和多媒體平台，擁有優質讀者群，能夠連結商界與公眾，說好品牌故事，說好香港故事。特別是在資訊過份範濫的年代，縱使人工智能（AI）出現，《am730》21年來建立的「Trustworthiness」仍能夠發揮不可取代的作用，與市民、商界、政府建立「長期互利關係（Long-term and mutually beneficial relationship）」。

首設5年大獎 3間企業品牌持續獲嘉許 本屆「真．生活至尊品牌大獎」首設5年大獎，嘉許連續5年獲獎優秀企業品牌，分別為新鴻基地產、HOUSE730 LIMITED及馬百良葯廠有限公司。（排名不分先後）

「《am730》真．生活至尊品牌大獎2026」由公眾投票和專業評審團選出各項品牌大獎，以表揚品牌及企業於逆市中仍不斷創新，為消費者帶來真．生活體驗的產品或服務，推動公司持續發展及品牌在業界的翹楚地位。 獲獎企業及獎項一覽： 「《am730》真．生活至尊品牌大獎2026」得獎名單（排名不分先後）