海洋公園迎50周年將與50本地IP合作　新展館首展西貢擱淺鯨魚骨骼

海洋公園明年迎來50周年，今年底開始會推出一連串慶祝活動，包括把展館「北極之旅」改建成「海洋公園哺乳類動物保育中心」，首次展出2023年在西貢擱淺的雌性鯨魚全副骨骼，並興建新的大熊貓展館，又會分階段與50個本地IP合作，舉行港漫《風雲》主題活動，水上樂園亦有不同節目。

兩大全新展館下年開幕 1977年1月開幕的海洋公園，50周年活動以「延續動人未來」為主題，寓意人與動物、大自然及社會之間的和諧共生，並承諾將公園變成世界頂尖的生態保育與教育基地，一系列慶祝活動今年底起展開。園方稱，重點活動之一是明年會有兩大全新展館開放，包括由「北極之旅」改建的「海洋公園哺乳類動物保育中心」，預計明年1月開幕，並首度展出2023年在西貢海面擱淺19日後不幸離世、身長超過8米的布氏鯨複合群中的艾氏鯨全副骨骼標本。園方希望透過展出標本，提醒大眾海洋生態所面臨的威脅，反思人與海洋的共存之道。

另一新場地是全新的大熊貓展館，園方稱會全方位照顧6隻大熊貓老、中、青各個階段需求，又會重新規劃設施，首設高空觀察台方便團隊監察，訪客亦可近距離觀察日常醫療護理訓練與了解幕後工作，預計明年第三季啟用。 水上樂園與大樹灣舉辦新活動 海洋公園又會分階段與50個本地原創IP合作，預計今年12月推出的首階段包括「麥兜」、「DinDong」、「香港重機」等經典本地IP，第二階段則預計明年年中推出，結合「老夫子」、「13點」，還有公眾熟悉的不同政府部門吉祥物，另會有港漫《風雲》主題活動舉行。公園將舉辦巡迴路演傳播保育資訊與慶典氣氛，並啟動「50周年記憶庫」徵集市民舊照片、文字與錄音等珍貴回憶，作為宣傳短片藍本，12月15日截止提交，獲選者可獲海洋公園全年會籍或門票。

水上樂園亦有新搞作，今年11月推出「水上音樂狂熱季」，設Mini Concert、偶像見面會與周末音樂派對，舊有夏季受歡迎的Disco派對、挑戰水上陀螺活動將再次舉辦，喜愛靜態者可參加威威村莊觀星露營；12月大樹灣將設新極速賽道、恆溫設施、激光槍挑戰等活動，參與遊客毋須更換泳衣。

羅淑佩：樂園盛載港人珍貴回憶 ​海洋公園董事局主席龐建貽說，海洋公園多年來在社會上扮演著獨一無二且不可替代的角色，為香港帶來了實質價值與深遠貢獻；海洋公園衷心感謝特區政府一直以來的信任與支持。他指，將緊密配合特區政府的五年規劃及長遠發展藍圖，進一步深化公園作為保育與教育樞紐的角色；公園會積極轉型突破，協助香港在生態保育及教育領域發揮更大的國際影響力。 文化體育及旅遊局長羅淑佩稱，海洋公園對無數港人而言早已不只是景點，而是陪伴成長、承載珍貴回憶的「老朋友」。過去數十年，公園在保育取得多項成果，包括盈盈成為有紀錄以來最年長成功產子的大熊貓、誕生全球首條人工授精繁育的牛蛙，以及成為本港首個成功繁殖眼斑水龜的機構。她指，政府將按香港五年規劃，支持公園發展為保育及教育基地，推出更多大熊貓及動物保育主題活動，把知識帶到學校與社區；同時提升娛樂設施，包括規劃全新山上冒險主題區，並優化零售體驗。