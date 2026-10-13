港鐵藍田站路軌旁道岔絕緣膠短路起火　滅火後須冷卻至合適溫度才可行車

【21:20更新】港鐵藍田站路軌旁發生火警，一度影響觀塘綫列車服務。港鐵解釋，下午約5時半藍田站路軌旁，俗稱「波口」的道岔設備，懷疑有一件絕緣膠因短路起火，港鐵人員隨即前往現場處理，並召喚消防到場協助，利用滅火器將火種熄滅。經消防人員視察及港鐵人員進行全面安全檢查，並待「波口」的溫度冷卻至合適溫度及確認行車安全後，觀塘綫列車服務於約6時半起逐步回復正常。

港鐵指會深入調查事件成因，又稱處理事件期間觀塘綫列車服務曾作出調整，包括暫停觀塘站至調景嶺站的列車服務，並在觀塘站至黃埔站一段維持約4分鐘一班車，另在沿綫車站加派人手協助乘客，以及安排免費接駁巴士來往觀塘、藍田及油塘站。