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出版：2026-Oct-13 17:58
更新：2026-Oct-13 21:20

港鐵藍田站路軌旁道岔絕緣膠短路起火　滅火後須冷卻至合適溫度才可行車

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港鐵藍田站一度因路軌旁有道岔絕緣膠短路起火，影響列車服務。(吳康琦攝)

港鐵藍田站一度因路軌旁有道岔絕緣膠短路起火，影響列車服務。(吳康琦攝)

【21:20更新】港鐵藍田站路軌旁發生火警，一度影響觀塘綫列車服務。港鐵解釋，下午約5時半藍田站路軌旁，俗稱「波口」的道岔設備，懷疑有一件絕緣膠因短路起火，港鐵人員隨即前往現場處理，並召喚消防到場協助，利用滅火器將火種熄滅。經消防人員視察及港鐵人員進行全面安全檢查，並待「波口」的溫度冷卻至合適溫度及確認行車安全後，觀塘綫列車服務於約6時半起逐步回復正常。

港鐵指會深入調查事件成因，又稱處理事件期間觀塘綫列車服務曾作出調整，包括暫停觀塘站至調景嶺站的列車服務，並在觀塘站至黃埔站一段維持約4分鐘一班車，另在沿綫車站加派人手協助乘客，以及安排免費接駁巴士來往觀塘、藍田及油塘站。

【18:38更新】港鐵指於藍田站附近路軌旁的火警已經處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。

【18:29更新】消防及港鐵人員已撲滅火種，並正進行安全檢查工作。

【17:58更新】港鐵傍晚近6時表示，由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務，藍田站正關閉。藍田站內發出警報聲，有廣播指「由於發生嚴重事故，本站將會關閉，乘客必須立即離開」，消防進入現場。

港鐵安排免費接駁巴士來往觀塘、藍田及油塘站，呼籲乘客為行程預留充裕時間，並考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具。

九巴因應港鐵觀塘綫觀塘至調景嶺站列車服務暫停，傍晚稱正調動資源，加強下列路線服務︰

  • 98 [牛頭角站 - 將軍澳工業邨（循環線）]

  • 98A [牛頭角站 - 坑口（北）（將軍澳醫院）（循環線）]

  • 296A [牛頭角站 - 尚德（循環線）]

  • 600 [中環林士街 - 安達臣]

  • 601 [金鐘站 - 寶達]

  • 619 [港澳碼頭 - 順利]

城巴因應港鐵藍田站突發事故，加密以下路線班次，疏導受影響乘客：

  • E22A（將軍澳(康盛花園) - 航天城）

  • 619X（中環(港澳碼頭）️-順利）

  • 798（調景嶺站 - 火炭(駿洋邨)）

藍田站路軌旁道岔有絕緣膠短路起火。(港鐵提供) 藍田站路軌旁道岔有絕緣膠短路起火。(港鐵提供) 藍田站路軌旁道岔有絕緣膠短路起火。(港鐵提供) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(Threads) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(Threads) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(Threads) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(讀者提供) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(讀者提供) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(HOYTV畫面)
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